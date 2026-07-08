¿Hasta dónde bajará el dólar? Goldman Sachs cambia su previsión a $3.200 en 12 meses

El peso colombiano sigue sorprendiendo por su fortaleza frente al dólar y esa tendencia llevó a Goldman Sachs a cambiar sus pronósticos. El banco de inversión modificó sus perspectivas para la moneda colombiana y ahora espera que el dólar cierre los próximos meses en niveles más bajos de los que había proyectado anteriormente.
Durante buena parte de los últimos años, el precio del petróleo ha sido uno de los principales determinantes del dólar en Colombia. Cuando el crudo subía, el peso normalmente se fortalecía; cuando caía, ocurría lo contrario. Sin embargo, Goldman Sachs considera que esa relación perdió fuerza en las últimas semanas y que el mercado está poniendo más atención a las decisiones económicas que se toman dentro del país.
Puede leer: Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año