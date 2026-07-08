Trump reimpone sanciones al petróleo de Irán tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el fin de la tregua con Irán, luego de una nueva escalada de enfrentamientos en el Golfo Pérsico y en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. La decisión llega después de que Irán atacara varios buques mercantes y petroleros que transitaban por la zona, lo que llevó a Washington a responder con una ofensiva militar y a restablecer las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní. “Por lo que a mí respecta, ha terminado”, afirmó Trump durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía al ser consultado sobre la continuidad del alto el fuego con Teherán. Puede leer: La historia de los 8.000 marineros que siguen varados en el estrecho de Ormuz tras 100 días de guerra El mandatario añadió que considera inútil continuar las conversaciones. “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, señaló, aunque dejó abierta la posibilidad de que los equipos negociadores mantengan contactos diplomáticos.

Estados Unidos revoca la exención para las exportaciones de petróleo iraní

Como parte de la respuesta, Estados Unidos revocó la exención de sanciones que había sido concedida en junio y que permitía a Irán producir, vender y exportar petróleo y derivados hasta el próximo 21 de agosto mientras avanzaban las negociaciones entre ambos países. Según dijo funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense a la AFP, la decisión responde directamente a los ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. “Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, afirmó el funcionario. Vea aquí: Israel ejecutó ataque mortal en Líbano: ¿queda en riesgo el acuerdo de paz con EE. UU. e Irán? El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a EE. UU. de cometer “graves” violaciones del acuerdo alcanzado entre ambas partes al restablecer las sanciones mientras continuaban las conversaciones para una solución definitiva.

El estrecho de Ormuz vuelve a ser el centro de la crisis energética

El estrecho de Ormuz concentra buena parte del comercio mundial de hidrocarburos y volvió a convertirse en el principal foco del conflicto iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán busca imponer un sistema de cobro por el paso de embarcaciones y ha advertido que atacará a los barcos que no utilicen los corredores autorizados por sus autoridades. Durante los últimos días, al menos tres embarcaciones fueron atacadas cerca de Omán. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que uno de los petroleros recibió el impacto de un “proyectil no identificado”. Además, Irán rechazó una propuesta presentada por Omán para establecer un corredor marítimo temporal que permitiera garantizar la navegación mientras continuaban las negociaciones. El experto en seguridad del King’s College de Londres, Andreas Krieg, explicó a la AFP que actualmente se exploran alternativas al sistema de peajes planteado por Irán, aunque considera que los recientes ataques representan una señal de que Teherán no está dispuesto a aceptar otras opciones. En contexto: ¿Qué se sabe del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra?

Bombardeos y ataques cruzados elevan la tensión en Oriente Medio

La respuesta militar de Estados Unidos incluyó ataques contra más de 80 objetivos iraníes, según informó el Comando Central estadounidense (Centcom). Entre los blancos figuraron sistemas de defensa antiaérea, radares costeros y unas 60 embarcaciones ligeras pertenecientes a la Guardia Revolucionaria. Washington aseguró que los bombardeos buscaban reducir la capacidad iraní para atacar el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica. Horas después, la Guardia Revolucionaria respondió con ataques contra decenas de instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, mientras en ambos países se reportaban explosiones. La agencia estatal iraní IRIB también informó explosiones en la isla de Qeshm, en Sirik, Bandar Abás y Bushehr. Bandar Abás es uno de los principales puertos del país, mientras que Bushehr alberga la única central nuclear civil de Irán y se encuentra cerca de la isla de Jark, terminal desde donde sale alrededor del 90% de las exportaciones petroleras iraníes. La prensa oficial iraní también reportó la muerte de un integrante de la Guardia Revolucionaria durante los ataques.

El petróleo sube y aumenta la preocupación por el comercio mundial

Las declaraciones de Trump tuvieron un efecto inmediato en los mercados internacionales. Los precios del petróleo subieron cerca de 5% ante el temor de nuevas interrupciones en el suministro global. El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia para los mercados internacionales, subió 5,3% y se ubicó en 78,09 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, avanzó 5,4% hasta los 74,23 dólares por barril. Aunque tras el acuerdo alcanzado el pasado 17 de junio el tránsito marítimo había comenzado a normalizarse, la navegación seguía por debajo de los niveles previos al conflicto. Estados Unidos sostiene que cualquier alivio de sanciones dependerá del cumplimiento de los compromisos sobre libertad de navegación. Un funcionario del Tesoro aseguró que el memorando firmado con Irán está basado “enteramente en el cumplimiento” de esas condiciones y advirtió que Teherán solo obtendrá beneficios si demuestra “buena conducta”.

Miles de marinos siguen atrapados por el conflicto en el Golfo