Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año

La fuerte revaluación del peso colombiano tienes ‘dos caras’ para la economía colombiana. Aunque un dólar más barato beneficia a importadores y consumidores al reducir el costo de productos traídos del exterior, los gremios advierten que también está golpeando a las empresas que venden sus productos en los mercados internacionales.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), así como Asocolflores, la Federación Nacional de Cafeteros, Augura, Fedepalma, CorpoHass, Asocaña y Avocados From Colombia, solicitaron al nuevo Gobierno que convierta la competitividad exportadora en una prioridad económica para evitar que la apreciación del peso siga deteriorando los ingresos del sector.