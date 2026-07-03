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Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año

La caída del dólar de casi 23% en un año preocupa a exportadores, que advierten riesgos para 2,5 millones de empleos y la competitividad.

  • Los gremios exportadores aseguran que la caída del dólar reduce los ingresos en pesos mientras aumentan los costos de producción y logística. FOTO GETTY.
    Los gremios exportadores aseguran que la caída del dólar reduce los ingresos en pesos mientras aumentan los costos de producción y logística. FOTO GETTY.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La fuerte revaluación del peso colombiano tienes ‘dos caras’ para la economía colombiana. Aunque un dólar más barato beneficia a importadores y consumidores al reducir el costo de productos traídos del exterior, los gremios advierten que también está golpeando a las empresas que venden sus productos en los mercados internacionales.

Organizaciones como la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), así como Asocolflores, la Federación Nacional de Cafeteros, Augura, Fedepalma, CorpoHass, Asocaña y Avocados From Colombia, solicitaron al nuevo Gobierno que convierta la competitividad exportadora en una prioridad económica para evitar que la apreciación del peso siga deteriorando los ingresos del sector.

¿Qué tan fuerte ha sido la caída del dólar?

Según el monitoreo de Analdex basado en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de julio de 2026 el dólar pasó de $4.409,15 a $3.440,83, una reducción de $968,32, equivalente a una apreciación cercana al 22% del peso colombiano.

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Solo durante el primer semestre de 2026, la TRM cayó de $3.757,08 a $3.440,83, es decir, $316,25 o 8,42%. Incluso, el pasado 2 de julio la divisa llegó a cotizar por debajo de los $3.400.

Para el gremio, este comportamiento responde a una combinación de factores internacionales y locales. Entre ellos se encuentran la debilidad global del dólar, el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Colombia, las recientes operaciones de deuda pública que incrementaron el ingreso de divisas al país y la reacción de los mercados frente al proceso electoral.

¿Qué sectores son los más afectados?

La caída del dólar impacta principalmente a los sectores agroexportadores y manufactureros, cuyos ingresos se generan en dólares, mientras la mayor parte de sus costos —salarios, transporte, energía, impuestos e insumos— se pagan en pesos.

Los gremios del café, las flores, el banano, el aceite de palma, el azúcar, el aguacate y otros productos agrícolas advirtieron que el deterioro cambiario pone en riesgo una actividad que genera US$10.258 millones en divisas y cerca de 2,5 millones de empleos directos e indirectos en las zonas rurales.

En un comunicado conjunto señalaron que la apreciación del peso se suma a otros factores que afectan la competitividad, como el aumento de los costos laborales y logísticos, nuevas exigencias regulatorias en los mercados internacionales y la posibilidad de que Estados Unidos eleve del 10% al 12,5% el arancel para productos como flores, tilapia fresca, azúcar y aguacate transformado.

Los gremios hicieron un llamado al nuevo Gobierno para implementar instrumentos como coberturas cambiarias, líneas de financiamiento, educación financiera y mecanismos de apoyo directo a los exportadores.

¿Qué costos están presionando al sector?

El gremio exportador advirtió que la reducción de los ingresos por exportaciones coincide con un aumento significativo en los costos operativos.

Durante 2026, los exportadores han enfrentado un incremento cercano al 30% en los costos del transporte terrestre, además del encarecimiento de los costos laborales, el aumento de los fletes aéreos internacionales y la posibilidad de nuevas alzas en las tarifas de energía.

Javier Díaz, presidente de Analdex, afirmó que “hacemos un llamado a las autoridades para ver cómo podemos bajar costos en medio de esta coyuntura”. En ese sentido, pidió revisar el funcionamiento del SICE-TAC para que opere como un referente técnico y no como un piso obligatorio para negociar los fletes.

El dirigente también solicitó una mayor coordinación entre las entidades del Estado para agilizar trámites y reducir tiempos operativos, además de adoptar medidas que permitan disminuir los costos de la energía para mejorar la competitividad empresarial.

¿Cómo está afectando el dólar a la industria?

El impacto de la revaluación también comienza a sentirse en la manufactura. Un informe de Investigaciones Económicas, Banco de Bogotá, señala que mientras la economía colombiana creció 2,4% entre enero y abril de 2026, la industria manufacturera apenas avanzó 1,7%, muy por debajo del 12,1% registrado por el comercio.

El análisis atribuye parte de este comportamiento a la preferencia de los hogares por bienes importados, favorecida por la apreciación del peso, que ha reducido la competitividad de los productos fabricados en Colombia.

Aunque la fabricación de equipos de transporte registra un crecimiento de 29%, impulsada por el avance cercano al 40% del Regiotram de Occidente, la recuperación industrial continúa siendo desigual.

De los 39 subsectores manufactureros, cerca de la mitad registra caídas frente a 2025. Entre los más afectados figuran la trilla de café, la fabricación de productos de caucho, la elaboración de cacao y chocolate, y la producción de sustancias químicas, todas con descensos de doble dígito.

Para Investigaciones Económicas, la evolución de la tasa de cambio seguirá siendo uno de los principales desafíos para la industria, mientras que una mayor inversión y la reducción de la incertidumbre podrían fortalecer la recuperación del sector.

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