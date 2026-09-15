Grupo Argos reveló cómo se distribuirán las 1.000 viviendas sismoresistentes, tras la primera entregada

La primera vivienda ya está en pie. Grupo Argos, Nicky Jam y sus aliados entregaron en Quibdó el primer hogar de un programa que busca llevar 1.000 soluciones habitacionales a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, y que ya tiene definidos los principales territorios donde se concentrará la reconstrucción. De acuerdo con la distribución inicial de Adopta un Hogar, Chocó recibirá la mitad de las viviendas, con 500 unidades, mientras que el resto se repartirá entre Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia.

El departamento con mayor número de soluciones será seguido por Valle del Cauca, con 235 viviendas; Risaralda, con 100; Caldas, con 100; Quindío, con 40, y Antioquia, con 25. La selección de los hogares se adelanta en coordinación con alcaldías, gobernaciones, el Fondo Milagro y las autoridades competentes, a partir de los censos y de las condiciones particulares de cada familia. En Chocó, las 500 viviendas estarán concentradas en Quibdó, Unión Panamericana, Brubatá en Tadó, Samurindó en Atrato y Opogodó, en Condoto. En el Valle del Cauca, las intervenciones se desarrollarán en Argelia, El Águila y El Cairo. Risaralda tendrá las 100 viviendas en Dosquebradas, mientras que las 100 de Caldas estarán en Chinchiná, en articulación con la Federación Nacional de Cafeteros. En Quindío se contemplan 40 unidades y en Antioquia, 25, distribuidas entre Andes y Ciudad Bolívar. Le puede interesar: Así construyó Grupo Argos la primera casa sismorresistente en Quibdó, en menos de dos semanas

Quibdó fue el punto de partida

La familia Asprilla estrenó la primera vivienda de Adopta un Hogar en Quibdó, donde Grupo Argos concentra parte de las 500 casas previstas para Chocó. FOTO: CORTESÍA

La primera vivienda fue entregada a la familia Asprilla, en el barrio Medrano de Quibdó, un mes después del terremoto que afectó varias zonas del occidente del país. La casa fue construida bajo un sistema de steel frame, basado en perfiles de acero livianos que permiten agilizar el ensamblaje en el territorio. Antes de iniciar la obra, Grupo Argos socializó el modelo con la familia y la comunidad para ajustar la vivienda a las condiciones del lote, el clima y las necesidades del hogar. El propósito es que las casas no sean únicamente estructuras seguras frente a la amenaza sísmica, sino que respondan también a las características de cada territorio. “Darling, para usted y para su familia esta casa representa un nuevo comienzo. Pero también representa algo más grande: la primera materialización de un compromiso con 1.000 familias colombianas. Hoy tenemos una vivienda terminada y 999 razones más para seguir trabajando. Lo haremos de la mano del Gobierno Nacional, de las autoridades locales, de las comunidades y de todas las empresas y ciudadanos que han decidido sumar sus capacidades a la reconstrucción de Colombia”, expresó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, durante la entrega, este martes. Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, explicó que el modelo contempla precisamente esa adaptación: “No estamos llegando al territorio con viviendas prediseñadas para simplemente instalarlas. Estamos escuchando, ajustando y construyendo con las familias”. Puede leer: Grupo Argos plantea obras por impuestos y que empresas “apadrinen” territorios para acelerar reconstrucción tras terremoto La estrategia también busca dejar capacidades instaladas en las zonas afectadas. Los habitantes serán capacitados en el sistema constructivo para participar en las obras y adquirir conocimientos que puedan permanecer en los territorios después de terminada la reconstrucción. El programa estima inversiones superiores a $100.000 millones, si se tienen en cuenta las viviendas, el transporte de materiales y la mano de obra para las 1.000 intervenciones. El aporte inicial de Grupo Argos y Nicky Jam para el programa es de $13.000 millones, mientras que la iniciativa ha sumado a más de 6.000 personas y 200 empresas. Entre los aliados se encuentran ABB, Fundación Santo Domingo, Itaú, Pintuco, Rotoplast, Toptec, Distracom y Haceb, además del Ejército Nacional, que participó con mano de obra y aportó camas y colchones para la primera vivienda. La segunda vivienda del programa está prevista para esta misma semana en Ciudad Bolívar, Antioquia, mientras avanzan otros frentes de construcción en los departamentos priorizados. Lea más: Grupo Argos alista construcción de viviendas sismorresistentes que se construyen en tres semanas y costarán hasta $110 millones

Así quedan repartidas las 1.000 viviendas

FOTO CORTESÍA

Chocó — 500 viviendas: Quibdó, Unión Panamericana, Brubatá (Tadó), Samurindó (Atrato) y Opogodó (Condoto). Valle del Cauca — 235 viviendas: Argelia, El Águila y El Cairo. Risaralda — 100 viviendas: Dosquebradas. Caldas — 100 viviendas: Chinchiná. Quindío — 40 viviendas: municipios por definir dentro del despliegue territorial. Antioquia — 25 viviendas: Andes y Ciudad Bolívar. La apuesta de Grupo Argos es que la reconstrucción avance de manera articulada con el Gobierno Nacional, el Fondo Milagro, las autoridades locales, las comunidades y las empresas que se han sumado a la iniciativa. La primera vivienda en Quibdó es, en ese sentido, el punto de partida de un despliegue que busca llevar las soluciones habitacionales a los territorios que resultaron afectados por el terremoto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas