Guyana no se cansa de crecer: seguirá siendo la economía latina de mayor expansión en 2026, ¿por qué?

El arrasador crecimiento que ha experimentado Guyana ha sido calificado por algunos analistas como “un milagro económico”. Y es que este país se ha convertido en una locomotora que jalona el crecimiento de América Latina y el Caribe, algo que seguirá sucediendo de lejos en 2026. Guyana, ubicada entre Venezuela, Brasil y Surinam, se consolida como la economía de mayor crecimiento en toda América Latina y el Caribe, con un desempeño que no tiene comparación en la región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país registró en 2024 una expansión del Producto Interno Bruto del 43,6%, una cifra extraordinaria que supera ampliamente los promedios regionales. Entérese: El cuarteto del Banrepública que no cedió ante las presiones de Petro Las proyecciones indican que este dinamismo continuará, con un crecimiento estimado del 12,1% en 2025 y del 24% en 2026, lo que confirma una senda de expansión masiva.

¿Como se explica el crecimiento de Guyana?

Este comportamiento se explica, principalmente, por el fuerte aumento de las inversiones y por los elevados niveles de producción y exportaciones del sector de los hidrocarburos en ese país. La riqueza petrolera se ha convertido en el principal motor de la economía guyanesa, transformando su estructura productiva y posicionándola como un caso único dentro del panorama regional. En términos macroeconómicos, Guyana opera bajo un régimen de tipo de cambio cuasifijo, característica que también influye en la estabilidad de su desempeño reciente. Y es comprensible que este país, con apenas un poco más de 820.000 consumidores, tenga a los todos los analistas con la “boca abierta”. En solo 6 años, Guyana le ha competido en producción de petróleo a Venezuela, un actor histórico del mercado energético mundial. Hay que reconocer que el contraste es marcado si se observan las reservas: mientras Guyana dispone de cerca de 11.000 millones de barriles probados, Venezuela concentra más de 300.000 millones (la mayor cantidad del planeta); no obstante, las cifras de producción son muy similares. Los datos sugieren que Venezuela produce alrededor de 1,1 millones de barriles diarios, mientras que el pequeño país ronda los 900.000. ExxonMobil es el principal operador petrolero y lidera un consorcio que busca elevar la producción de crudo a más de un millón de barriles diarios hacia el final de la década para Guyana.

Estados Unidos protege a Guyana

No es un secreto la disputa de Venezuela y Guyana por el Esequibo, una de las regiones más ricas en petróleo del mundo. Lo último que se sabe sobre ese conflicto es que Estados Unidos reiteró su respaldo a Guyana en medio de la histórica disputa territorial. La embajadora estadounidense en Georgetown, Nicole Theriot, afirmó que Washington acompañará al país sudamericano en caso de cualquier incidente que afecte su soberanía.

La declaración se produjo mientras Estados Unidos desplegó una flotilla militar en el mar Caribe, operación que, según Washington, está dirigida a combatir el narcotráfico. Caracas, sin embargo, denunció que se trata de una “agresión en preparación”, lo que ha elevado la tensión regional, según medios internacionales.

El efecto Guyana en las estadísticas del Caribe

El crecimiento de Guyana es tan superior al de sus vecinos que la Cepal suele presentar los datos del Caribe de forma separada, bajo la categoría “el Caribe sin incluir Guyana”. El objetivo es evitar que las cifras del país distorsionen el promedio de las demás economías caribeñas, que crecen a ritmos mucho más moderados, cercanos al 1,8% o 1,9%. Este contraste ilustra con claridad la brecha entre una economía impulsada por un auge petrolero y otras que mantienen estructuras productivas menos dinámicas. Mientras tanto. gran parte de América Latina y el Caribe enfrenta lo que la Cepal describe como una “trampa de bajo crecimiento”, Guyana transita por una trayectoria completamente distinta, apalancada en sus recursos naturales y en un ciclo expansivo que, por ahora, no muestra señales de agotamiento. Le puede gustar: Decreto de emergencia económica enciende alerta gremial por riesgos jurídicos y fiscales Las proyecciones para 2026 refuerzan la idea de que Guyana seguirá creciendo de manera excepcional. La Cepal estima una expansión del PIB real del 24%, nuevamente impulsada por inversiones masivas y por el desempeño del sector de los hidrocarburos. En un contexto regional de desaceleración, el país mantendrá una dinámica dispar frente al resto del Caribe, que sin Guyana apenas crecería alrededor del 1,8% ese año. Este escenario confirma que Guyana no solo continuará expandiéndose, sino que lo hará a un ritmo muy superior al promedio de América Latina y el Caribe, consolidándose como un caso atípico cuya evolución está estrechamente ligada al auge petrolero.

Sudamérica en 2025: recuperación moderada y contrastes internos