Haceb cumple 85 años con 2,5 millones de electrodomésticos producidos al año

Haceb nació en 1940, cuando José María Acevedo Alzate, su fundador, abrió un pequeño taller de reparaciones eléctricas en Medellín. Lo que empezó como un emprendimiento artesanal terminó por convertirse en una de las empresas más queridas y reconocidas de los hogares colombianos. Entérese: Haceb ya ensaya la cocción con hidrógeno y en expandirla con flow Con los años, la compañía evolucionó: en 1966 fabricó sus primeras neveras porcelanizadas y en 1984 inauguró la primera planta especializada en refrigeración del país. Hoy, 85 años después, sigue siendo un símbolo de confianza y cercanía. Su fundador, que actualmente tiene 106 años, aún es testimonio vivo de la visión social y empresarial que dio origen a la marca.

La compañía produce más de 2,5 millones de electrodomésticos al año, genera más de 3.800 empleos directos y mantiene firme su propósito de seguir trabajando por el bienestar y el progreso de los colombianos.

Producción nacional de Haceb y presencia en todo el país

Actualmente, Haceb produce más de 2,5 millones de electrodomésticos al año, genera más de 3.800 empleos directos y llega a más del 90% del territorio nacional a través de diferentes canales de venta, incluidas sus 50 tiendas propias. Sus soluciones abarcan cocción, refrigeración, lavado, calentamiento de agua y aire acondicionado. La marca mantiene su propósito de acompañar el día a día de los colombianos con electrodomésticos que facilitan la vida y mejoran la calidad en el hogar. Siga leyendo: Don José María Acevedo: el genio de Haceb cumple 106 años y sigue inspirando a Colombia “Celebrar 85 años de Haceb es reconocer la huella que hemos dejado en la vida de los colombianos y el compromiso inquebrantable de trabajar siempre por su bienestar y progreso”, expresó Santiago Londoño, gerente general de Haceb, al destacar que la compañía evoluciona, se transforma y se expande con innovación y pasión.

José María Acevedo Alzate, fundader de Haceb. FOTO: Nicolas Gomez

Edición especial para celebrar sus 85 años

Como parte de su aniversario, Haceb presentará la edición especial ‘Índigo’, conformada por una nevera, una cubierta y una campana con criterios de ecodiseño que mezclan practicidad y estilo vanguardista. Además, lanzará un coleccionable homenaje a su legado, con piezas que evocan su historia y evolución: -Una máquina de café con molino integrado. -Una vajilla de Taco y Sabrina. -Una cocineta eléctrica. -Los tradicionales sartenes Victoria. Puede leer: Así es Haceb, la megaplanta paisa que produce cada año 2,2 millones de electrodomésticos Estas novedades se exhibirán en la Feria del Hogar en Bogotá y en la Feria del Diseño en Medellín, dos de los escenarios más importantes para el interiorismo en el país.

Ahorro y eficiencia para los hogares colombianos

El propio fundador recordaba que “los primeros productos de Haceb eran para la gente pobre”, bajo la convicción de que la tecnología debía estar al servicio de quienes más lo necesitaban. Esa visión lo llevó a complementar las neveras con una línea de empotrar eléctrica —cubiertas, hornos y campanas— que abrió paso a soluciones integrales para la cocina. En este último frente, Haceb trabaja para convertirse en una compañía carbono neutro.