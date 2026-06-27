La hoja de ruta de De la Espriella para acelerar el crecimiento al 7% en Colombia

El próximo 7 de agosto el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, deberá poner en marcha los lineamientos clave de su programa económico, denominado “La Patria Milagro”, con el que pretende transformar el modelo de crecimiento del país mediante un ajuste de las finanzas públicas, una profunda reducción del tamaño del Estado y una estrategia para impulsar la inversión privada y recuperar el dinamismo del sector minero-energético.
La propuesta sostiene que Colombia no es un país pobre, sino empobrecido por problemas como la corrupción y el centralismo, y plantea impulsar un crecimiento económico del 7% anual, muy por encima del promedio histórico del 3% y de la proyección de 2,9% para 2026-2037 estimada por el gobierno saliente de Gustavo Petro en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.