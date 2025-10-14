Colombia rompe récord histórico: cada persona consume un huevo diario en promedio, según Fenavi

La buena noticia llegó el pasado Día Mundial del Huevo, que se celebra cada segundo viernes de octubre desde 1996.

Según cifras recientes de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), el país alcanzó un récord histórico de consumo: 365 huevos per cápita al año, lo que equivale a uno por persona, cada día.

“Esto quiere decir que en el país se está consumiendo 365 huevos per cápita”, explicó Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, quien destacó que este es un logro que refleja la confianza del consumidor colombiano y la resiliencia del sector avícola.

Puede leer más: “Colombia es el tercer país del mundo donde más se consume huevo”: Fenavi

El salto del consumo de huevo en Colombia ha sido vertiginoso. En 2014, cada colombiano consumía 198 huevos al año; hoy, esa cifra casi se ha duplicado, llegando a 365 unidades, lo que representa un aumento del 84% en una década.

En paralelo, la producción pasó de 12.000 millones de unidades a 19.500 millones, impulsada por mejoras en infraestructura, sanidad animal, sostenibilidad ambiental y eficiencia productiva.

La buena noticia también la confirmó Ricardo Rueda Pinilla, presidente de la junta directiva de Fenavi Santander, durante la conmemoración nacional del gremio, en la que se resaltó que la producción nacional superará los 19.500 millones de unidades en 2025, con un crecimiento del 7,7% frente al año anterior.

Para el 2026, el sector espera estabilizarse con un aumento marginal del 0,2%.