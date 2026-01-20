Un año del regreso de Trump a la Casa Blanca: críticas, desaires y sanciones contra Colombia, uno de sus aliados más leales

Desde que Donald Trump ingresó al Capitolio, el lunes 20 de enero de 2025, para juramentar por segunda vez como el presidente de Estados Unidos, se sentía en el ambiente que su segundo periodo presidencial estaría lejos de parecerse al primero.
Prueba de ello fue, a simple vista, el lugar en el que juramentó, el interior del Capitolio, en este caso no porque quisiera, sino por las bajas temperaturas que hacían afuera como para realizar la ceremonia a las afueras, justo frente del icónico recinto de la política norteamericana.
Lea aquí: ¿Por qué es inviable que Trump pueda capturar a Petro?
Ese encierro, aunque obligado, aplica muy bien para la analogía de la política con la que Trump volvía a la Casa Blanca: la de América para los americanos bajo su eslogan de “hacer a Estados Unidos grande otra vez”, al precio que sea y a costa de quien fuera. 365 días después es lo que ha demostrado.