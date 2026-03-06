La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

En los últimos meses, una nueva ola de despidos ha sacudido a la industria tecnológica global. Empresas emblemáticas del sector fintech hasta gigantes del comercio electrónico, han comenzado a reducir sus plantillas mientras aceleran la adopción de herramientas de inteligencia artificial.
Los casos recientes de Block y eBay con más de 4.000 despidos reflejan una tendencia que cada vez es más visible: la integración de la IA no solo está transformando la forma de trabajar, sino también el tamaño de las organizaciones.
A finales de febrero, Block —la compañía de servicios financieros fundada por Jack Dorsey y conocida anteriormente como Square— anunció la eliminación de más de 4.000 empleos. La cifra representa cerca del 40% de su plantilla, que pasará de más de 10.000 trabajadores a menos de 6.000.
El propio Dorsey fue explícito al explicar el motivo de los recortes. Según el ejecutivo, las herramientas de inteligencia artificial y los nuevos modelos organizacionales permiten operar con equipos más pequeños y estructuras más horizontales.
En otras palabras, la empresa no está reaccionando a una crisis puntual, sino a lo que considera un cambio estructural en la forma de construir y dirigir compañías tecnológicas.
Le puede interesar: ¿IA agranda brechas de desempleo? En 2026, firmas han recortado más de 30.000 puestos de trabajo