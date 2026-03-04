¿IA agranda brechas de desempleo? En 2026, firmas han recortado más de 30.000 puestos de trabajo

El reciente anuncio de que Block recortará más de 4.000 empleos, alrededor del 40% de su plantilla, sentó un precedente en la historia de la fintech estadounidense y evidencia un patrón más amplio que atraviesa a la industria tecnológica global en 2026: las reestructuraciones masivas impulsadas por la adopción de inteligencia artificial y eficiencia operativa, incluso en empresas con resultados financieros sólidos.
Block, propietaria de productos como Square, Cash App y Afterpay, comunicó que la decisión responde a un cambio estructural en la manera de operar, más que a una caída en su desempeño.