Industria de la belleza en Colombia: ventas superaron los US$3.565 millones en 2025

Las marcas colombianas de belleza fortalecen su presencia en el mercado nacional e impulsan su expansión internacional gracias a la innovación, la producción propia y el comercio electrónico.
La industria de la belleza en Colombia atraviesa un momento de expansión que la consolida como uno de los sectores más dinámicos de la economía. Más allá del crecimiento en las ventas, las empresas nacionales están ganando protagonismo frente a marcas internacionales, impulsadas por la innovación, el conocimiento del consumidor local y una estrategia cada vez más enfocada en la internacionalización.
Las cifras reflejan ese buen momento. De acuerdo con la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el segmento de belleza y cuidado personal alcanzó ventas por US$3.565 millones en 2025, un crecimiento de 8,6 % frente al año anterior. Para 2026, además, las proyecciones apuntan a una expansión de entre 8% y 10%, por encima del promedio regional, según estimaciones de Krika Cosmetics.