Medellín ajusta 3 meses con la inflación más alta: 7,04%

Desde julio, Medellín observa el dato de inflación anualizado más alto del país, según las cuentas reveladas por el Dane.
Mientras el promedio nacional de la inflación para los últimos doce meses se ubicó en 6,29%, en Medellín el indicador fue superior y se ubicó en 7,04%. Vale anotar que en agosto, el IPC nacional fue de 6,24%, pero en el Valle de Aburrá estuvo por encima, llegando a 7,07%. Una dinámica similar se apreció en julio cuando la inflación fue de 6,03%, pero en esta parte del país el índice fue mayor (6,95%).
De acuerdo con el reporte de la entidad, que por segunda vez en el gobierno de Abelardo de la Espriella no se presentó en rueda de prensa, los grupos de gasto que más presionaron los bolsillos de los medellinenses fueron restaurantes y hoteles, que a septiembre, tuvieron una variación de 9,65%, seguido de salud (8,65%), educación (8,29%) y los costos de alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles (7,56%).
Solo para el mes de septiembre, el IPC nacional fue 0,37%, no obstante, el dato para Medellín fue menor al llegar a 0,34%, observándose variaciones negativas en algunas divisiones de gasto de los hogares antioqueños, como bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 0,13%, muebles y artículos para el hogar con 0,50%, así como un descenso en el transporte con 0,07%, información y comunicación 0,03%, y recreación y cultura 0,32%.
Las mayores variaciones de la inflación para el mes de septiembre en Medellín y el área metropolitana se observaron en alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,51% y alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles con 0,68%.