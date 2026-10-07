Medellín ajusta 3 meses con la inflación más alta: 7,04%

Desde julio, Medellín observa el dato de inflación anualizado más alto del país, según las cuentas reveladas por el Dane. Mientras el promedio nacional de la inflación para los últimos doce meses se ubicó en 6,29%, en Medellín el indicador fue superior y se ubicó en 7,04%. Vale anotar que en agosto, el IPC nacional fue de 6,24%, pero en el Valle de Aburrá estuvo por encima, llegando a 7,07%. Una dinámica similar se apreció en julio cuando la inflación fue de 6,03%, pero en esta parte del país el índice fue mayor (6,95%). De acuerdo con el reporte de la entidad, que por segunda vez en el gobierno de Abelardo de la Espriella no se presentó en rueda de prensa, los grupos de gasto que más presionaron los bolsillos de los medellinenses fueron restaurantes y hoteles, que a septiembre, tuvieron una variación de 9,65%, seguido de salud (8,65%), educación (8,29%) y los costos de alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles (7,56%). Solo para el mes de septiembre, el IPC nacional fue 0,37%, no obstante, el dato para Medellín fue menor al llegar a 0,34%, observándose variaciones negativas en algunas divisiones de gasto de los hogares antioqueños, como bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 0,13%, muebles y artículos para el hogar con 0,50%, así como un descenso en el transporte con 0,07%, información y comunicación 0,03%, y recreación y cultura 0,32%. Las mayores variaciones de la inflación para el mes de septiembre en Medellín y el área metropolitana se observaron en alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,51% y alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles con 0,68%.

Dinámica nacional

La última variación anual superior al 6,29% reportada a septiembre de 2026 se apreció en julio de 2024 cuando el Dane la situó en 6,86%.

En los últimos doce meses, las divisiones de restaurantes y hoteles, salud, educación, muebles y artículos para el hogar y alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicaron por encima del promedio nacional (ver gráfico).

La variación anual de las subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,44%), arriendo (5,03%), transporte urbano (10,65%), carne de res y derivados (14,22%), frutas frescas (16,64%), electricidad (6,92%), papas (78,24%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (9,41%) y servicios relacionados con la copropiedad (17,14%).

Las mayores contribuciones negativas se apreciaron en: vehículo particular nuevo o usado (-2,85%), la zanahoria (-39,68%), carne de cerdo y derivados (-6,17%), legumbres secas (-11,56%) y arroz (-2,83%). En los anexos del Dane llaman la atención las variaciones de doble dígito que observan productos de la canasta familiar como la arracacha y el ñame (64,34%), el tomate de árbol (29,74%) y las naranjas (26,91%). Desde el Centro de Pensamiento Económico Anif, la inflación anual del 6,29% estuvo en línea con las expectativas del mercado, donde la mediana de analistas anticipaba una inflación anual de 6,30%.

IPC en lo corrido del año

Entre enero y septiembre, cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional de inflación, que fue de 5,74%. La mayor variación se observó en alimentos y bebidas no alcohólicas, con 8,00%, seguida por educación, con 7,43%, y restaurantes y hoteles, con 7,40%. También se ubicaron por encima del promedio nacional muebles y artículos para el hogar, con una variación de 6,51%, y salud, con 5,86%. Aunque algunas divisiones presentaron variaciones inferiores al promedio nacional, tuvieron una participación importante en el resultado acumulado. Los mayores aportes a la variación de la inflación entre enero y septiembre estuvieron en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte y educación. En conjunto, estas cinco divisiones contribuyeron con 4,77 puntos porcentuales a la variación total de la inflación.

Por debajo del promedio nacional se ubicaron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 4,94%; bebidas alcohólicas y tabaco, con 4,84%; bienes y servicios diversos, con 4,45%; transporte, con 4,39%; información y comunicación, con 4,08%; recreación y cultura, con 3,49%, y prendas de vestir y calzado, con 2,66%.

Presión de papas y frutas

Al revisar el comportamiento de las subclases entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, algunas de las mayores variaciones acumuladas estuvieron relacionadas con alimentos y servicios asociados al consumo de los hogares. La variación más alta correspondió a papas, con 67,70%, seguida por frutas frescas, con 29,25%. También sobresalieron los servicios relacionados con la copropiedad, con 16,96%; carne de res y derivados, con 11,25%, y transporte urbano, con 10,44%. Entre las demás subclases con mayores variaciones estuvieron las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, con 7,49%; las preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, con 7,00%; electricidad, con 7,24%; arriendo efectivo, con 4,21%, y arriendo imputado, con 4,13%.

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