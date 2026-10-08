Gobierno echó para atrás contrato de exmagistrado del CNE en el MinInterior

Ni un día duró en ejecución el contrato de asesoría que firmó el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, con el Ministerio del Interior. El Gobierno decidió poner fin a ese contrato por prestación de servicios luego de una determinación que fue impartida, según medios como El Tiempo y Semana, por el presidente Abelardo De La Espriella al jefe de esa cartera, Rodrigo Lara. Le puede interesar: Oficial: Comunes dejó de ser un partido político, CNE confirmó pérdida de personería jurídica. Baquero había sido contratado para prestar servicios de asesoría jurídica a ese ministerio hasta finales de 2026. El acuerdo contemplaba honorarios por $60 millones y establecía que sus funciones estarían relacionadas con el análisis jurídico de decisiones estratégicas, la elaboración de conceptos y el acompañamiento al despacho ministerial en asuntos vinculados con seguridad, convivencia ciudadana y gobierno.

Entre las responsabilidades previstas también figuraban la evaluación de la viabilidad legal de eventuales decisiones, el estudio de sus consecuencias jurídicas y la elaboración de insumos sustentados en normas, jurisprudencia y principios del derecho administrativo. El contrato también contemplaba apoyo especializado para fortalecer la toma de decisiones dentro del MinInterior. La vinculación de Baquero cobró relevancia por su paso reciente por el CNE, donde fue magistrado para el periodo 2022–2026. Su actuación en algunas decisiones del tribunal fue interpretada por sectores políticos como cercana a posiciones favorables al petrismo y al Pacto Histórico, aunque el exfuncionario ha rechazado que exista evidencia que permita definir su comportamiento como alineación política en favor de ese sector.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando respaldó la posibilidad de que el senador Iván Cepeda participara en una segunda consulta interpartidista, pese a que previamente había intervenido en un proceso igual con Carolina Corcho y Daniel Quintero. La determinación generó controversia y el asunto terminó siendo resuelto por conjueces. En aquel momento, distintos dirigentes cuestionaron el cambio de criterio atribuido al entonces magistrado. Sin embargo, su historial en el organismo electoral también registra actuaciones que no favorecieron al presidente Gustavo Petro. Baquero respaldó la ponencia relacionada con una investigación por presunta violación de los límites de financiación de campaña, aunque expresó objeciones frente a algunos aspectos del proceso, como vincular al exmandatario.