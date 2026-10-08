Gobierno echó para atrás contrato de exmagistrado del CNE en el MinInterior

Ni un día duró en ejecución el contrato de asesoría que firmó el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, con el Ministerio del Interior. El Gobierno decidió poner fin a ese contrato por prestación de servicios luego de una determinación que fue impartida, según medios como El Tiempo y Semana, por el presidente Abelardo De La Espriella al jefe de esa cartera, Rodrigo Lara.
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Baquero había sido contratado para prestar servicios de asesoría jurídica a ese ministerio hasta finales de 2026. El acuerdo contemplaba honorarios por $60 millones y establecía que sus funciones estarían relacionadas con el análisis jurídico de decisiones estratégicas, la elaboración de conceptos y el acompañamiento al despacho ministerial en asuntos vinculados con seguridad, convivencia ciudadana y gobierno.