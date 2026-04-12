La plata ya no alcanza igual en Medellín: gastos que más pesaron al bolsillo en marzo

Medellín fue la segunda ciudad con la inflación más alta del país en marzo y eso no se quedó en una cifra técnica: se sintió, y fuerte, en el bolsillo de los paisas. Mientras el dato anual de Colombia, según el Dane, subió a 5,56%, en la capital antioqueña llegó a 6,39%, solo por detrás de Pereira (6,48%). En el último mes, el alza también estuvo por encima del promedio nacional: 0,97% frente a 0,78%. En otras palabras, vivir en Medellín se encareció más que en la mayoría de ciudades principales, especialmente en gastos que no dan espera: el mercado, el almuerzo por fuera, los servicios públicos, la educación y la salud. El fenómeno no responde a un solo aumento grande, sino a una suma de pequeños golpes cotidianos. De acuerdo con un análisis financiero de la firma Russell Bedford Colombia, la presión se está sintiendo en varios frentes al mismo tiempo, lo que acelera la percepción de que la plata ya no alcanza. Le puede interesar: La inflación se mantiene en ascenso; fue 5,56% anual para marzo

El día a día, cada vez más caro

Los gastos cotidianos, como mercado, servicios y salud, se han convertido en la principal presión para los hogares de Medellín. FOTO: CORTESÍA Russell Bedford Medellín.

“En Medellín, el problema para muchos hogares no es únicamente que un gasto haya subido mucho de golpe, sino que varios pagos cotidianos están presionando al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, la sensación de pérdida de capacidad adquisitiva se vuelve más rápida y más visible, porque la familia empieza a notar que necesita más plata para sostener exactamente el mismo ritmo de vida”, explica David López, director socio de la firma Russell Bedford Medellín. El mercado volvió a ser el primer apretón. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,27% en marzo y acumula 6,27% en los últimos doce meses. Productos básicos como las frutas frescas (8,66 %), el tomate (13,58%) y la carne de res (0,97 %) empujaron el alza. Es el tipo de incremento que se siente de inmediato cuando el mismo billete ya no alcanza para llenar la nevera. A esto se suma que comer por fuera dejó de ser un gasto ocasional para convertirse en una carga constante. En marzo, restaurantes y hoteles subieron 0,86 %, pero en la variación anual alcanzaron 9,92%, la más alta entre todas las divisiones del IPC. El corrientazo, el desayuno en la esquina o el domicilio de última hora, que parecen gastos manejables por separado, terminan siendo una fuga permanente de dinero. Lea más: Inflación llegó a su punto más alto en 18 meses, fue 5,56% en marzo

Los gastos fijos no dan tregua