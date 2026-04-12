La plata ya no alcanza igual en Medellín: gastos que más pesaron al bolsillo en marzo

Medellín fue la segunda ciudad con la inflación más alta del país en marzo y eso no se quedó en una cifra técnica: se sintió, y fuerte, en el bolsillo de los paisas.
Mientras el dato anual de Colombia, según el Dane, subió a 5,56%, en la capital antioqueña llegó a 6,39%, solo por detrás de Pereira (6,48%). En el último mes, el alza también estuvo por encima del promedio nacional: 0,97% frente a 0,78%.
En otras palabras, vivir en Medellín se encareció más que en la mayoría de ciudades principales, especialmente en gastos que no dan espera: el mercado, el almuerzo por fuera, los servicios públicos, la educación y la salud.
El fenómeno no responde a un solo aumento grande, sino a una suma de pequeños golpes cotidianos. De acuerdo con un análisis financiero de la firma Russell Bedford Colombia, la presión se está sintiendo en varios frentes al mismo tiempo, lo que acelera la percepción de que la plata ya no alcanza.
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