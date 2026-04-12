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La plata ya no alcanza igual en Medellín: gastos que más pesaron al bolsillo en marzo

La ciudad registró la segunda inflación más alta del país (6,39%), por encima del promedio nacional (5,56%)y el golpe se sintió en el día a día: mercado, servicios, comida por fuera, salud y educación.

  • En Medellín, los gastos básicos están haciendo que el dinero rinda menos que hace un año. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    En Medellín, los gastos básicos están haciendo que el dinero rinda menos que hace un año. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
  • Los gastos cotidianos, como mercado, servicios y salud, se han convertido en la principal presión para los hogares de Medellín. FOTO: CORTESÍA Russell Bedford Medellín.
    Los gastos cotidianos, como mercado, servicios y salud, se han convertido en la principal presión para los hogares de Medellín. FOTO: CORTESÍA Russell Bedford Medellín.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
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Medellín fue la segunda ciudad con la inflación más alta del país en marzo y eso no se quedó en una cifra técnica: se sintió, y fuerte, en el bolsillo de los paisas.

Mientras el dato anual de Colombia, según el Dane, subió a 5,56%, en la capital antioqueña llegó a 6,39%, solo por detrás de Pereira (6,48%). En el último mes, el alza también estuvo por encima del promedio nacional: 0,97% frente a 0,78%.

En otras palabras, vivir en Medellín se encareció más que en la mayoría de ciudades principales, especialmente en gastos que no dan espera: el mercado, el almuerzo por fuera, los servicios públicos, la educación y la salud.

El fenómeno no responde a un solo aumento grande, sino a una suma de pequeños golpes cotidianos. De acuerdo con un análisis financiero de la firma Russell Bedford Colombia, la presión se está sintiendo en varios frentes al mismo tiempo, lo que acelera la percepción de que la plata ya no alcanza.

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El día a día, cada vez más caro

Los gastos cotidianos, como mercado, servicios y salud, se han convertido en la principal presión para los hogares de Medellín. FOTO: CORTESÍA Russell Bedford Medellín.
Los gastos cotidianos, como mercado, servicios y salud, se han convertido en la principal presión para los hogares de Medellín. FOTO: CORTESÍA Russell Bedford Medellín.

“En Medellín, el problema para muchos hogares no es únicamente que un gasto haya subido mucho de golpe, sino que varios pagos cotidianos están presionando al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, la sensación de pérdida de capacidad adquisitiva se vuelve más rápida y más visible, porque la familia empieza a notar que necesita más plata para sostener exactamente el mismo ritmo de vida”, explica David López, director socio de la firma Russell Bedford Medellín.

El mercado volvió a ser el primer apretón. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,27% en marzo y acumula 6,27% en los últimos doce meses. Productos básicos como las frutas frescas (8,66 %), el tomate (13,58%) y la carne de res (0,97 %) empujaron el alza. Es el tipo de incremento que se siente de inmediato cuando el mismo billete ya no alcanza para llenar la nevera.

A esto se suma que comer por fuera dejó de ser un gasto ocasional para convertirse en una carga constante. En marzo, restaurantes y hoteles subieron 0,86 %, pero en la variación anual alcanzaron 9,92%, la más alta entre todas las divisiones del IPC. El corrientazo, el desayuno en la esquina o el domicilio de última hora, que parecen gastos manejables por separado, terminan siendo una fuga permanente de dinero.

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Los gastos fijos no dan tregua

El costo de sostener la casa tampoco dio tregua. Según el Dane, el comportamiento del IPC en marzo estuvo explicado en buena parte por el aumento en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Son pagos que no se pueden aplazar y que, además, pesan cada vez más dentro del presupuesto mensual.

“Uno de los puntos más sensibles en Medellín es que el presupuesto del hogar ya viene bastante comprometido desde el arranque del mes. Cuando arriendo, servicios, alimentación y transporte absorben una parte tan alta del ingreso, cualquier incremento adicional reduce el margen para responder a otros gastos y deja a muchas familias con menos capacidad de maniobra”, señala López.

La educación también siguió pasando factura. Aunque marzo no fue el mes más crítico, el impacto viene desde el inicio del año. En el primer trimestre esta categoría subió 5,82% y en la variación anual llegó a 7,54%. Matrículas, pensiones, transporte escolar y útiles siguen presionando las finanzas familiares más allá del arranque del calendario académico.

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A esto se suma la salud, que ya dejó de ser un gasto ocasional para convertirse en otro pago fijo. En marzo, este rubro subió 1,06% y en los últimos doce meses alcanzó 7,87%. Copagos, medicamentos, citas y exámenes aparecen sin aviso y, en muchos hogares, se volvieron parte permanente del presupuesto.

La lectura de Russell Bedford Colombia es clara: en Medellín la presión no viene de un solo lado, sino de varias “fugas” que se repiten semana tras semana. El mercado cuesta más, comer por fuera pesa más, sostener la casa no afloja, estudiar sigue cobrando y enfermarse es cada vez más caro.

“Lo que dejan ver estas cifras es que el ajuste financiero en los hogares paisas ya no pasa solo por recortar gastos extraordinarios. Hoy la revisión tiene que hacerse sobre consumos habituales que parecen pequeños, pero que se acumulan con rapidez. La inflación se vuelve realmente pesada cuando obliga a escoger entre cubrir lo básico o dejar algo pendiente para la semana siguiente”, concluye López.

La foto de marzo deja una señal clara: el costo de vida en Medellín sigue alto y el golpe al bolsillo está en los gastos básicos del día a día. No es solo que todo esté más caro, es que ahora mantener el mismo ritmo de vida exige más plata que hace un año.

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