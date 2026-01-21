¿A cuáles trabajadores no les llegan los intereses de las cesantías? Le contamos los plazos y cómo calcularlo

La llegada de los intereses de las cesantías es uno de los ingresos que más esperan en el inicio de año los trabajadores colombianos, pues con todos los gastos que dejó la temporada decembrina y el inicio de año, este dinero sirve para acomodar las finanzas en este primer mes del 2026. Por ende, muchos se preguntan a quiénes les llegaría o a quiénes no este dinero.

Cabe resaltar que el pago de los intereses de las cesantías están reglamentadas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. La norma explica que el empleador deberá girar el 12 % anual del total de las cesantías al trabajador. Si lleva menos tiempo, debe ser el tiempo proporcional.

Le puede interesar: Pilas con el pago de las cesantías y sus intereses en Colombia: todo sobre plazos y cálculos