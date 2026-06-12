Colombia deberá pagar $83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027

El ministro Germán Ávila, ministro de Hacienda, presentó este viernes 12 de junio el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026. El documento revela un dato que encendió las alertas entre analistas, en 2027, el país tendrá que desembolsar $83,9 billones de pesos únicamente para cubrir los intereses de su deuda, una cifra equivalente al 3,9% del PIB nacional. Diego Montañez-Herrera, analista económico de la Universidad Eafit, indicó: “En 2027, el pago de intereses de la deuda pública subiría a $83,9 billones (3,9% del PIB). Para ponerlo en perspectiva, equivale a casi 1 de cada 4 pesos del recaudo tributario proyectado para ese año”. Siga leyendo: Economía colombiana apenas crecería 2,6% en 2026 y la inflación cerraría en 6%, revela MinHacienda

¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo y por qué importa?

El MFMP es la hoja de ruta con la que el Gobierno le cuenta a los mercados, a las calificadoras de riesgo y a la ciudadanía cómo planea manejar las finanzas del país durante los próximos años. Es, en pocas palabras, el presupuesto extendido de Colombia. El documento presentado este viernes trajo ajustes significativos frente al Plan Financiero de marzo, por ejemplo, el déficit fiscal del cierre de 2026 subió de 5,1% a 5,3% del PIB, y la meta de inflación también se revisó al alza, con una proyección del 6% para este año.

El peso aplastante de la deuda: $18,9 billones más en intereses

El salto en el pago de intereses entre 2026 y 2027 es de $18,9 billones de pesos, un incremento del 29% en apenas doce meses. Eso significa que el Estado colombiano pagará casi un tercio más por sus deudas de un año al otro, sin recibir ningún bien o servicio a cambio de ese dinero. Este encarecimiento responde a las altas tasas de interés que persisten tanto en los mercados internacionales como en el mercado doméstico. El dinero, en términos simples, cuesta más caro. Y cuando un gobierno acumula deuda durante años, ese mayor costo se cobra de golpe. Montañez-Herrera advirtió que “la trayectoria de deuda proyectada en el nuevo MFMP 2026 sigue siendo más alta que la prevista en el MFMP 2024, y se aleja del nivel ancla del 55% del PIB”, el umbral que sirve como referencia de sostenibilidad fiscal. Puede conocer: Pobreza monetaria cayó a 28% en 2025: 1,79 millones de personas salieron de esa condición

Más recaudo y un déficit que cede en Colombia

El Gobierno proyecta que los ingresos tributarios pasarán de $294,3 billones en 2026 a $339,1 billones en 2027, un crecimiento de $44,8 billones que elevaría el recaudo del 14,60% al 15,90% del PIB. Esa inyección fiscal es el principal motor detrás de la mejora en las cuentas públicas. Gracias al mayor recaudo y a un esfuerzo de contención del gasto, el déficit fiscal consolidado bajará de $106,5 billones (5,3% del PIB) en 2026 a $95,6 billones (4,5% del PIB) en 2027. Una reducción de $10,9 billones que el Gobierno presentará ante calificadoras como Moody’s y S&P como señal de corrección.

La paradoja fiscal: se ajusta el gasto, pero los intereses se lo comen

El gasto primario, lo que el Estado gasta en funcionamiento e inversión social, sin contar el pago de intereses, tendrá un incremento nominal de $14,7 billones, pasando de $366,7 billones a $381,4 billones. Sin embargo, medido como proporción de la economía, bajará del 18,20% al 17,90% del PIB. Eso es lo que Hacienda llama austeridad, el gasto crece, pero menos que la economía en su conjunto. Aquí está la contradicción central del MFMP 2026: el Gobierno hace el esfuerzo de controlar el gasto operativo, pero los intereses de la deuda crecen a un ritmo que neutraliza ese trabajo. Además, el balance primario, la diferencia entre ingresos y gastos antes de pagar intereses, mejorará en $29,8 billones, pasando de un saldo negativo del -2,10% a un -0,50% del PIB. Pero ese margen se estrecha de inmediato cuando se suma el costo de los intereses. Como lo plantea el análisis del propio documento, el gasto se contrae en términos del PIB, pero nominalmente sube $14,7 billones, y el costo del financiamiento crece un 29%.

¿Qué viene después? La presión por una reforma fiscal de $30 billones