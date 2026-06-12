Colombia deberá pagar $83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027

El ministro Germán Ávila, ministro de Hacienda, presentó este viernes 12 de junio el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026.
El documento revela un dato que encendió las alertas entre analistas, en 2027, el país tendrá que desembolsar $83,9 billones de pesos únicamente para cubrir los intereses de su deuda, una cifra equivalente al 3,9% del PIB nacional.
Diego Montañez-Herrera, analista económico de la Universidad Eafit, indicó: “En 2027, el pago de intereses de la deuda pública subiría a $83,9 billones (3,9% del PIB). Para ponerlo en perspectiva, equivale a casi 1 de cada 4 pesos del recaudo tributario proyectado para ese año”.
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