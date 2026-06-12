Pobreza monetaria cayó a 28% en 2025: 1,79 millones de personas salieron de esa condición

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló los nuevos datos de pobreza monetaria para Colombia. Alrededor de 1,79 millones de personas salieron de la condición en 2025, una señal que fue calificada como positiva para los indicadores sociales y económicos del país. Según los cálculos de la entidad, la pobreza monetaria se ubicó en 28%, lo que representa una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente al 31,8% registrado en 2024. Para contexto, la línea de pobreza monetaria nacional se ubicó en $482.041 mensuales por persona durante 2025. Esta cifra representa un incremento de 4,7% frente a la línea de pobreza de 2024, que había sido establecida en $460.198.

Esto significa que una persona cuyos ingresos mensuales estén por debajo de los $482.041 es considerada estadísticamente en condición de pobreza monetaria. La actualización de esta línea responde al comportamiento de los precios y al costo de los bienes y servicios básicos que requieren los hogares para cubrir sus necesidades. Le puede gustar: Pobreza multidimensional en Antioquia bajó de 10,9% a 9,5% en 2025 Por ejemplo, Yolima es una empleada de servicios generales y recibe ingresos mensuales por $1,16 millones, pero el Dane no analiza únicamente el dinero total que entra a la familia, sino cuánto le corresponde a cada integrante de la vivienda. En este caso, Yolima debe dividir sus ingresos con sus tres hijos menores de edad que viven con ella. Así, los $1,16 millones se distribuyen de manera proporcional y el ingreso por persona queda en $386.666 mensuales. Como esa cifra está por debajo de la línea de pobreza monetaria de 2025 (fijada en $482.041 por persona al mes), pues estas tres personas clasifican como pobres monetarios.

999.451 personas salieron de la pobreza extrema monetaria

Los resultados del Dane también muestran avances en la reducción de la pobreza monetaria extrema. En 2025, este indicador se ubicó en 9,6% de la población, lo que representa una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente al 11,7% registrado en 2024.

Como resultado, cerca de 999.451 personas lograron salir de esta condición, que agrupa a quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos. El informe igualmente evidenció una mejora en la distribución de los ingresos. El coeficiente de Gini, que mide los niveles de desigualdad económica, pasó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025. Esta reducción indica que los ingresos de los hogares colombianos estuvieron menos concentrados y que la brecha económica entre los distintos grupos de la población se redujo durante el último año.

La pobreza en la ruralidad es mayor

Sin embargo, las diferencias entre el campo y la ciudad continúan siendo significativas. En las cabeceras municipales, la pobreza monetaria cayó de 28,6% a 24,6%, mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas pasó de 42,5% a 39,5%. Esto significa que la incidencia de la pobreza en las áreas rurales sigue siendo 1,6 veces superior a la observada en las zonas urbanas. La brecha es aún más marcada en pobreza extrema, donde el indicador alcanzó 19,1% en el campo frente a 6,9% en las ciudades, es decir, 2,8 veces más alta.

Medellín y Manizales son las ciudades con menor pobreza

Aunque la mayoría de las 23 ciudades analizadas registró avances frente a 2024, las diferencias entre unas regiones y otras siguen siendo notorias. En algunos territorios, más de la mitad de la población permanece en condición de pobreza, mientras que en otros la incidencia se encuentra por debajo del 20%.