Estas son las horas que debe trabajar para comprar un iPhone 17, según el país en el que viva

Un análisis comparativo realizado con datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de los precios oficiales de Apple revela cuántas horas de trabajo se necesitan en distintos países para comprar un iPhone 17 de 256 GB. El precio del dispositivo varía entre US$857 y US$1.885, dependiendo del país. La diferencia en el número de horas necesarias refleja los ingresos promedio y el valor local del producto.
India encabeza la lista con 967 horas de trabajo necesarias para comprar un iPhone 17, cuyo precio es de US$939; le siguen Vietnam, con 598 horas (US$947; y Turquía, con 461 horas (US$1.885). En estos países, la cantidad de horas requeridas supera las 400.