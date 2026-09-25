Gremios petroleros y USO reaccionan al nombramiento de Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol: ¿qué pasó con la acción?

La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol generó reacciones entre los principales gremios de la industria de hidrocarburos y la Unión Sindical Obrera (USO), que coincidieron en plantear varios retos para la nueva administración. En contexto: Joaquín Gutiérrez fue elegido como nuevo presidente de Ecopetrol La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), la Asociación de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), la Asociación de Geólogos y Geofísicos (ACGGP), la Asociación de Petróleo (ACP) y la Cámara de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) felicitaron al nuevo presidente de la petrolera estatal y manifestaron su disposición para trabajar de manera articulada con Ecopetrol, el Gobierno Nacional y los demás actores del sector. Los gremios destacaron el papel estratégico de la compañía en la generación de empleo, la dinamización de las cadenas productivas, el desarrollo de los territorios y las comunidades donde opera la industria y la seguridad energética del país. Lea también: ¿Quién es Joaquín Gutiérrez? La mano derecha de De la Espriella que suena para presidir Ecopetrol pero no tiene experiencia en hidrocarburos

Los cuatro retos que plantean los gremios a Ecopetrol

Desde el sector petrolero señalaron que la llegada de Gutiérrez ocurre en un momento en el que consideran prioritario avanzar en cuatro frentes para recuperar la autosuficiencia energética de Colombia. El primero es aumentar la producción de los campos existentes, mientras que el segundo consiste en desarrollar el potencial gasífero del país, tanto en proyectos costa afuera (offshore) como en tierra (onshore). El tercer punto es promover el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales. El cuarto es fortalecer la exploración y la incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas. Vea aquí: ¿Ecopetrol cambiará de rumbo con nuevo presidente y junta cercana a De la Espriella? De acuerdo con los gremios, estas acciones contribuirían a garantizar el abastecimiento energético, atraer inversión, generar empleo de calidad y crear mayor valor para los colombianos. Las empresas de exploración, producción, transporte y distribución de combustibles líquidos representadas por la ACP, la cadena de bienes y servicios representada por Campetrol y los profesionales de la industria agrupados en Aciem, ACGGP y Acipet ofrecieron su conocimiento y experiencia para acompañar los proyectos de la estatal. También señalaron que el desarrollo tecnológico, la competitividad y el crecimiento sostenible deben hacer parte de la agenda de Ecopetrol.

USO pide fortalecer el negocio petrolero y defender el empleo

La Unión Sindical Obrera (USO) también se pronunció sobre la designación de Gutiérrez y le deseó éxitos al frente de Ecopetrol.

El sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, pero puso sobre la mesa prioridades relacionadas con el negocio petrolero, la soberanía energética y los trabajadores. Desde la USO plantearon la necesidad de fortalecer el negocio original de Ecopetrol y recuperar la industria petrolera nacional, además de garantizar la defensa del empleo y el reconocimiento de los derechos laborales. El sindicato también consideró estratégico que las vicepresidencias que conforman el comité directivo de Ecopetrol estén en manos de ejecutivos con alta experiencia en el sector de petróleo y gas. Para la organización sindical, el diálogo social debe contribuir a reactivar la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública, patrimonio de los colombianos y activo estratégico de la Nación. Le interesa: Ecopetrol elige la nueva cúpula de su junta directiva: así quedó conformada

¿Qué pasó con la acción de Ecopetrol tras el nombramiento?

Mientras gremios del sector y el sindicato fijaron sus expectativas sobre la nueva administración, el mercado bursátil tuvo una reacción limitada al anuncio de Gutiérrez. La designación se conoció durante la tarde del jueves 24 de septiembre de 2026, cerca del cierre de la jornada, por lo que hubo poco margen para que la noticia generara movimientos importantes en el precio. En la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la acción de Ecopetrol cerró sin cambios frente a la sesión anterior, en $2.740 por título, con una variación de 0%. Durante la jornada, el papel abrió en $2.760 y alcanzó un máximo de $2.800. Posteriormente perdió terreno y llegó a un mínimo de $2.740. La acción registró además un volumen de negociación de 14.459.445 títulos, por un monto total de $40.134,03 millones en operaciones de contado. Al cierre, la mejor postura de compra estaba en $2.790, mientras que la mejor postura de venta se ubicaba en $2.795.

Acción de Ecopetrol sigue por debajo de su máximo de 2026

En el último año, el comportamiento de la acción muestra una diferencia considerable entre sus niveles mínimo y máximo. El título registró un mínimo de 52 semanas de $1.675, alcanzado el 22 de octubre de 2025. Por otro lado, su máximo en ese periodo fue de $3.080, registrado el 22 de junio de 2026. Vea también: Carlos Suárez, el estratega de De la Espriella, es el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol Con el cierre del 24 de septiembre en $2.740, la acción se encuentra por encima de su mínimo de 52 semanas, aunque todavía por debajo del máximo alcanzado en junio. El comportamiento de la acción durante las próximas jornadas permitirá observar si los inversionistas incorporan nuevas expectativas sobre la gestión de Gutiérrez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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