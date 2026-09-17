Carlos Suárez, el amigo de De la Espriella, es el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol

Carlos Suárez, abogado, consultor político y fundador de la consultora Estrategia y Poder, asumió la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol, la empresa más grande del país.
Suárez es amigo personal del presidente Abelardo de la Espriella y fue su estratega durante la campaña presidencial de 2026. Ahora reemplaza en la presidencia de la junta a Luis Felipe Henao, quien seguirá en el gobierno corporativo.
Henao confirmó el cambio a través de su cuenta de X y agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por la confianza durante lo que calificó como una presidencia de transición de Ecopetrol.
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“Agradezco al Presidente de la República @ABDELAESPRIELLA la confianza en esta presidencia de transición de Ecopetrol. Doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva y, con ella, a @carlossuarezr y a Claudia Lafaurie”, escribió Henao.
En el mismo mensaje señaló que los nuevos integrantes tendrán como tareas “recobrar el gobierno corporativo, luchar contra la corrupción, evitar un apagón y volver a la exploración”.