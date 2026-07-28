¿Quién es Joaquín Gutiérrez? La mano derecha de De la Espriella que suena para presidir Ecopetrol pero no tiene experiencia en hidrocarburos

Tras la elección de Abelardo De la Espriella como presidente, el sector energético colombiano se prepara para un relevo en la dirección de Ecopetrol. En ese escenario, ha cobrado protagonismo Joaquín Gutiérrez Caballero, administrador de empresas, empresario y jefe de la campaña que llevó al mandatario electo a la Casa de Nariño. En los círculos cercanos al nuevo gobierno, su nombre suena con fuerza para asumir la presidencia de la petrolera en reemplazo de Ricardo Roa, cuya salida definitiva está prevista para el próximo 30 de julio. Puede leer: Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial, distintas fuentes cercanas al presidente electo aseguran que Gutiérrez es uno de los principales opcionados para dirigir la empresa más importante del país. Su cercanía con De la Espriella se remonta a más de dos décadas, tiempo durante el cual ambos han trabajado conjuntamente en proyectos empresariales y políticos. Durante el discurso de celebración tras la victoria presidencial, el mandatario electo hizo un reconocimiento especial a quien considera uno de sus hombres de mayor confianza. ”Gracias a mis hermanos del alma, Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, estratega general y jefe de campaña respectivamente”, expresó De la Espriella ante sus seguidores.} Entérese: El legado de Ricardo Roa en Ecopetrol: 13 trimestres en rojo y 7 grandes escándalos

La trayectoria de Joaquín Gutiérrez: sin experiencia en la industria de hidrocarburos

Joaquín Gutiérrez Caballero es administrador de empresas de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en Gerencia de Salud. Su experiencia profesional ha estado concentrada principalmente en la gestión empresarial, el sector salud y la administración de organizaciones privadas. Sin embargo, no registra experiencia previa en la industria de hidrocarburos ni en el sector energético. Antes de vincularse a los negocios privados, trabajó como asesor del entonces fiscal general Mario Iguarán. Posteriormente, entre 2006 y 2009, fue subgerente de De La Espriella Lawyers, justo durante la etapa en que el bufete comenzó a consolidarse con procesos judiciales de alto perfil, entre ellos el caso DMG. Vea aquí: ¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol? En la campaña presidencial ocupó el cargo de jefe de campaña, desde donde coordinó la estrategia electoral, la agenda del candidato, la organización de eventos, las relaciones políticas y buena parte de la estructura logística del movimiento. También fue designado como compromisario para explorar un eventual debate electoral con la campaña de Iván Cepeda.

Los negocios de Joaquín Gutiérrez: entre construcción y salud

Además de su papel político, Gutiérrez ha desarrollado una importante actividad empresarial. Es propietario de Desarrolladora Salguero, firma encargada de construir el proyecto inmobiliario de lujo impulsado por Abelardo De la Espriella en la zona T de Bogotá. Cuando presentó esa iniciativa inmobiliaria, el hoy presidente electo afirmó que las utilidades del proyecto contribuirían a financiar su campaña presidencial. Le interesa: Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, llegará a la junta de Ecopetrol, anuncia De la Espriella A través de Desarrolladora Salguero y de otra de sus compañías, Jossan Medical Serves, Gutiérrez también controla el Centro Regional Hospitalario Santa Mónica, una clínica privada ubicada en Barranquilla. La institución presta servicios a usuarios de Cajacopi, EPS que actualmente opera bajo el nombre de Proteger, atendiendo afiliados del régimen subsidiado. Por esa razón recibe recursos provenientes de la Adres, además de ingresos derivados de la atención de accidentes de tránsito financiados mediante el Soat. El hospital fue creado en 2017 mediante una sociedad entre Jossan Medical Serves y la empresa Centro de Consultas, de Villavicencio. Un año después, Gutiérrez asumió la totalidad de las acciones. Desde 2022, la propiedad del centro hospitalario quedó dividida entre Desarrolladora Salguero, que posee el 50% de las acciones, y Jossan Medical Serves, que conserva el otro 50%. Además: Los contratos millonarios en Ecopetrol que Petro quiere destrabar antes de dejar el poder

El portafolio de empresas de salud y las demandas laborales

Según reveló La Silla Vacía, Gutiérrez también ha tenido el control de varias empresas del sector salud en Santa Marta y Montería. Entre ellas figuran Inversiones de Alta Tecnología Médica (Inmate), Soluciones Medical Global y Amritzar. De acuerdo con esa publicación, varias compañías del portafolio de salud mantuvieron relaciones comerciales entre sí, prestándose servicios y realizando cobros cruzados. Sin embargo, algunas de estas empresas también enfrentan procesos judiciales. El caso más relevante corresponde a Amritzar, sociedad que, según ese medio, acumula más de una docena de demandas civiles presentadas por profesionales de la salud que aseguran no haber recibido el pago de salarios y prestaciones sociales. En 2023, trabajadores y la empresa suscribieron un acuerdo de pagos ante el Ministerio del Trabajo. Según la información de La Silla, el compromiso habría sido incumplido, motivo por el cual varios extrabajadores acudieron a la justicia para solicitar embargos que permitan recuperar los recursos adeudados.

El desafío de llegar a un Ecopetrol en plena reestructuración

Si finalmente Gutiérrez es designado presidente de Ecopetrol, asumirá el cargo en medio de una de las mayores reconfiguraciones de la alta dirección de la compañía en los últimos años. La petrolera confirmó que Ricardo Roa regresará de la licencia que disfrutaba el 27 de julio, permanecerá al frente de la empresa hasta el 30 de julio y dejará definitivamente la presidencia el 31 de julio. Desde esa fecha, Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, asumirá la dirección de manera encargada mientras la Junta Directiva adelanta el proceso de selección del nuevo presidente, conforme a la Política de Sucesión de la empresa. Más noticias: Gobierno paga a Ecopetrol $1,02 billones y liquida la deuda del Fepc del segundo trimestre de 2025

Cambios en la junta y en la alta dirección de Ecopetrol

La salida de Roa coincide con una profunda reorganización del gobierno corporativo. La empresa informó en días pasados la renuncia de Ángela María Robledo Gómez, quien se desempeñaba como integrante independiente y presidenta de la Junta Directiva, y de Tatiana Roa Avendaño, miembro no independiente del órgano directivo. Ambas dimisiones tendrán efecto a partir del 31 de julio. A ello se suma la salida voluntaria de Bayron Arley Triana Arias, vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, quien dejará el cargo el mismo día. Mientras se designa un reemplazo en propiedad, Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas, actual gerente general de Refinería, asumirá esa vicepresidencia de manera encargada desde el 1 de agosto. También dejará su cargo Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional, quien permanecerá en funciones hasta el 31 de agosto. Desde el 1 de septiembre, Juan Pablo Amaya Ibáñez, actual gerente de Talento Organizacional de Hidrocarburos, ocupará esa vicepresidencia de forma encargada mientras se realiza la designación definitiva.

El gobierno electo comienza a mover sus fichas

En paralelo a la reorganización interna de Ecopetrol, el gobierno de Abelardo De la Espriella ya empezó a realizar cambios en la estructura de gobierno de la compañía. Vea también: ¿Qué implica que De la Espriella gobierne desde Barranquilla con sedes alternas en Medellín y Cali? Entre ellos se encuentra el nombramiento de Luis Felipe Henao como nuevo presidente de la Junta Directiva y el ingreso de Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, una decisión interpretada como una señal de mayor acercamiento con el sector empresarial privado. En ese escenario, Gutiérrez aparece como uno de los nombres con mayor respaldo político para asumir la presidencia de Ecopetrol. No obstante, de concretarse su llegada, enfrentaría el reto de liderar la principal empresa del país sin experiencia previa en el negocio de hidrocarburos, en un momento de cambios profundos en su gobierno corporativo y de redefinición de la estrategia energética nacional.

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