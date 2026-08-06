Así va el cuerpo diplomático del nuevo Gobierno: lealtades, mérito y políticos

Es abogado y académico especializado en derechos humanos, derecho internacional, derecho comparado y derecho de la Unión Europea. Es doctor en derecho (en Derechos Humanos) por la Universidad de McGill, donde fue becario del Gobierno de Canadá. Además, recibió el Premio del Presidente de McGill y recibió una beca. Realizó una residencia en Harvard. Su papá fue Manuel Gaona Cruz, uno de los magistrados asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Con la conformación del gabinete ministerial prácticamente completa, el presidente Abelardo De la Espriella comenzó ahora a mover las fichas del servicio exterior. Aunque aún faltan varios nombramientos en embajadas y otros cargos diplomáticos —entre ellos uno de los más estratégicos, el embajador de Colombia en Estados Unidos— , el Gobierno ya confirmó a varios de los primeros embajadores que asumirán la tarea de representar al país en escenarios clave como la ONU, la OEA, España, México y Venezuela.

OEA: Alejandro Ordoñez

Representó a Colombia ante la OEA entre 2018 y 2022, en el mandato del expresidente Iván Duque. También fue Procurador general de la Nación. Su elección en el cargo fue señalada de estar viciada y renunció antes de que lo destituyeran. Fue uno de los más férreos opositores al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. Durante la negociación y después de la firma del acuerdo, se convirtió en una de las voces más críticas del acuerdo.

México: Mauricio Tobón

Es economista de la Universidad Eafit y especialista en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha estado en cargos en los sectores financiero, tecnológico y público en Antioquia. Fue presidente del Concejo de Medellín. También estuvo al frente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, donde lideró programas de banca de fomento dirigidos a municipios del departamento.

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España: Carlos Mejía

Es cofundador del movimiento Defensores de la Patria, que terminó llevando a De la Espriella a la Presidencia. El caldense fue diputado de la Asamblea de su departamento entre 2007 y 2010; senador entre 2014 y 2022 por el partido Centro Democrático. En cuanto a su formación es magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Venezuela: Jorge Jaller

En los últimos años, Jaller se desempeñó en varios cargos dentro del Grupo Éxito. En esa organización ocupó cargos gerenciales en los departamentos de Ventas, Marca y Gestión Comercial Textil. También es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Al elegirlo para ocupar el cargo en Caracas, por su perfil todo indica que De la Espriella quiere retomar las relaciones comerciales con el país vecino.