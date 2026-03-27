¿Cuánto se necesita al mes para financiar tenencia de un Kia K3, el carro más vendido de Colombia?

Comprar carro sigue siendo uno de los grandes objetivos de muchos colombianos, pero más allá del precio de compra, tener vehículo propio implica asumir una serie de gastos mensuales que pueden ser significativos.
Si está pensando en comprar el Kia K3, el carro más vendido del país en 2025 con cerca de 10.000 unidades comercializadas, debe tener en cuenta que mantenerlo puede costar hasta $3,4 millones al mes, dependiendo del esquema de financiación. Este cálculo toma relevancia si se considera que en Colombia siete de cada 10 vehículos se adquieren mediante crédito.
Este modelo, que vendió 9.728 unidades en 2025, vale, en su versión más económica, casi $81 millones, por lo que debe tener en cuenta aspectos como financiación, Soat, seguro todo riesgo, mantenimiento, impuesto vehicular, parqueaderos y la gasolina.