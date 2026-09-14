La inteligencia artificial debería generar US$5,4 billones anuales para no fracasar

Los grandes magnates de la inteligencia artificial empiezan a enfrentar un dilema: continuar acelerando las inversiones necesarias para competir en el desarrollo de esta tecnología o moderar el ritmo ante las dudas sobre la rentabilidad de esos desembolsos.
Para algunos expertos ese dilema explica, en parte, que el líder de OpenAI, Sam Altman, y el director de xAI, Elon Musk, coincidieran con el CEO de Anthropic, Darío Amodei, en que es necesario pisar el freno en el desarrollo de la IA.
Lo cierto es que el mercado de IA atraviesa un fuerte desequilibrio financiero, según expertos. Las grandes compañías tecnológicas están aumentando el gasto en centros de datos, chips e infraestructura, mientras crecen sus obligaciones y las preguntas sobre el retorno económico de esas inversiones.
Entre las compañías involucradas están Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Oracle, que ya han destinado grandes cantidades de recursos a proyectos relacionados con inteligencia artificial, incluyendo hasta US$4,2 billones en deuda y obligaciones contractuales.