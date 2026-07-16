¿Le llega más cara la factura? Medellín lidera alza en precio de servicios con una inflación de 6,92%

Si usted paga los servicios públicos de su hogar, probablemente se ha dado cuenta que en el último año estos han tenido un mayor incremento en los precios. La falta de gas nacional y la llegada del fenómeno de El Niño son algunos de los factores que podrían seguir contribuyendo al aumento de la inflación del país.
De acuerdo con los datos más recientes de inflación del Dane correspondientes a junio, en el último año los servicios públicos (el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles) tuvieron una inflación de 5,02%.
Esta ha sido la más alta en lo que va del año. En enero, la inflación de este rubro fue de 4,59%; en febrero se ubicó en 3,85%; en marzo cerró en 4,15%; en abril quedó en 4,11% y en mayo esta fue de 4,50%.
El impacto es significativo ya que los servicios públicos contribuyeron, en el último año, con 1,56 puntos porcentuales a la inflación, la cual se ubicó en 6,14% en el sexto mes del año.
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