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Alerta en Antioquia: casi 200 excavaciones dañaron la red de gas de EPM en 2025

Para evitar que esto ocurra, puede hacer uso del programa “Llame antes de excavar”, una estrategia diseñada para identificar la ubicación de las redes de gas natural y evitar accidentes.

  • Así quedaron algunos gasoductos tras excavaciones precipitadas en Antioquia el año pasado. FOTOS EPM.
    Así quedaron algunos gasoductos tras excavaciones precipitadas en Antioquia el año pasado. FOTOS EPM.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Si usted es de los que excava ‘a la loca’ sin antes verificar el lugar donde está haciendo el hoyo, pilas, porque a raíz de eso, el año pasado en Antioquia se reportaron 191 daños a la red de gas de EPM, que ocasionaron interrupciones en los mercados que atiende la empresa en el departamento.

Por eso, EPM hizo un llamado a ciudadanos, entidades públicas, empresas de servicios, contratistas y constructoras para que, antes de realizar cualquier excavación, utilicen el programa “Llame antes de excavar”, una estrategia diseñada para identificar la ubicación de las redes de gas natural y evitar accidentes, daños en la infraestructura y afectaciones en la prestación del servicio.

Mediante esta iniciativa, cualquier persona o empresa puede solicitar, con al menos 48 horas de anticipación, una inspección técnica sin costo. Durante la visita, personal especializado de EPM localiza las redes de gas en el terreno y entrega recomendaciones para ejecutar las labores de excavación de forma segura. Puede hacerlo llamando a la línea en Medellín 604 44 44 115, o la línea gratuita nacional 018000415115.

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Según explicó Luisa María Pérez Fernández, gerente de Gas de EPM, el propósito del programa es anticiparse a los riesgos y promover prácticas responsables que contribuyan a proteger la vida de las personas, preservar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.

“La prevención empieza con información. Cuando los ciudadanos usan todas sus herramientas que ponemos a su disposición, todos ganamos en seguridad”, agregó Pérez Fernández.

Como complemento, la empresa también dispone del Geoportal, en https://www.epm.com.co/clientesyusuarios/geoportal/, una plataforma digital en la que los usuarios pueden consultar la ubicación de las redes de servicios públicos en tiempo real, facilitando la planeación de obras y fortaleciendo la cultura del cuidado del espacio público.

EPM recordó que verificar previamente la existencia de redes subterráneas reduce la probabilidad de incidentes durante las excavaciones y anunció que continuará impulsando acciones de prevención, asistencia técnica y pedagogía para promover el uso adecuado de la infraestructura y reforzar la seguridad en este tipo de intervenciones.

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EPM completa 27 años prestando el servicio de gas natural y actualmente lleva este energético a 121 poblaciones distribuidas en 92 municipios de Antioquia. Para garantizar la cobertura en zonas donde no existe infraestructura de gasoductos convencionales, la empresa utiliza el sistema de gasoducto virtual, una alternativa que permite transportar gas natural comprimido (GNC) en vehículos especialmente acondicionados.

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