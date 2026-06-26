Alerta en Antioquia: casi 200 excavaciones dañaron la red de gas de EPM en 2025

Si usted es de los que excava ‘a la loca’ sin antes verificar el lugar donde está haciendo el hoyo, pilas, porque a raíz de eso, el año pasado en Antioquia se reportaron 191 daños a la red de gas de EPM, que ocasionaron interrupciones en los mercados que atiende la empresa en el departamento.

Por eso, EPM hizo un llamado a ciudadanos, entidades públicas, empresas de servicios, contratistas y constructoras para que, antes de realizar cualquier excavación, utilicen el programa “Llame antes de excavar”, una estrategia diseñada para identificar la ubicación de las redes de gas natural y evitar accidentes, daños en la infraestructura y afectaciones en la prestación del servicio.

Mediante esta iniciativa, cualquier persona o empresa puede solicitar, con al menos 48 horas de anticipación, una inspección técnica sin costo. Durante la visita, personal especializado de EPM localiza las redes de gas en el terreno y entrega recomendaciones para ejecutar las labores de excavación de forma segura. Puede hacerlo llamando a la línea en Medellín 604 44 44 115, o la línea gratuita nacional 018000415115.

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Según explicó Luisa María Pérez Fernández, gerente de Gas de EPM, el propósito del programa es anticiparse a los riesgos y promover prácticas responsables que contribuyan a proteger la vida de las personas, preservar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.

“La prevención empieza con información. Cuando los ciudadanos usan todas sus herramientas que ponemos a su disposición, todos ganamos en seguridad”, agregó Pérez Fernández.