Exdirector de la DNI contra las cuerdas: sus mentiras tras verse con el entorno de “Papá Pitufo”

A cuatro meses de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo que cuestiona la integridad de sus instituciones. El foco recae ahora sobre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras revelarse reuniones irregulares con Luis Felipe Ramírez, abogado del señalado zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.
Según la denuncia de Noticias Caracol, Lemus habría realizado ofrecimientos al jurista para incentivar el regreso voluntario de Marín al país.
Actualmente, el contrabandista se encuentra en Portugal tramitando un asilo político, mientras la justicia colombiana lo requiere por liderar una sofisticada red de corrupción que infiltró organismos estatales para facilitar actividades ilegales.
Este acercamiento resulta altamente cuestionable, ya que la interlocución con procesados excede las facultades legales de la DNI.
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El episodio se suma a una lista de controversias que han marcado el cuatrienio, incluyendo el saqueo a la UNGRD, las dudas sobre la financiación de la campaña presidencial y los nexos de funcionarios con defensores de criminales.
Lo que inició bajo la promesa del “gobierno del cambio” llega a su recta final sumido en una crisis de confianza por los constantes señalamientos al círculo cercano del presidente.