Exdirector de la DNI contra las cuerdas: sus mentiras tras verse con el entorno de “Papá Pitufo”

A cuatro meses de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo que cuestiona la integridad de sus instituciones. El foco recae ahora sobre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras revelarse reuniones irregulares con Luis Felipe Ramírez, abogado del señalado zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Según la denuncia de Noticias Caracol, Lemus habría realizado ofrecimientos al jurista para incentivar el regreso voluntario de Marín al país. Actualmente, el contrabandista se encuentra en Portugal tramitando un asilo político, mientras la justicia colombiana lo requiere por liderar una sofisticada red de corrupción que infiltró organismos estatales para facilitar actividades ilegales. Este acercamiento resulta altamente cuestionable, ya que la interlocución con procesados excede las facultades legales de la DNI. Lea también: “Yo no lo cité”, “él me citó”: el choque de versiones entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’ El episodio se suma a una lista de controversias que han marcado el cuatrienio, incluyendo el saqueo a la UNGRD, las dudas sobre la financiación de la campaña presidencial y los nexos de funcionarios con defensores de criminales. Lo que inició bajo la promesa del “gobierno del cambio” llega a su recta final sumido en una crisis de confianza por los constantes señalamientos al círculo cercano del presidente.

Contradicciones de Lemus

Desde que se conocieron las reuniones entre Lemus y el abogado, el país entró en un debate sobre qué resulta más relevante, si los encuentros en sí mismos o las explicaciones tan confusas que posteriormente entregó el exfuncionario. Ambos elementos plantean interrogantes. Por un lado, las reuniones, su contexto y el alcance de lo discutido. Allí, Lemus le planteó al defensor un escenario favorable para su cliente, desde la posibilidad de cobijarlo bajo la fracasada política de Paz Total hasta intervenir para retrasar una eventual extradición a Estados Unidos. No se pierda: ¿Quién es quién en el escándalo de los encuentros secretos entre funcionarios de Petro con abogado de ‘Papá Pitufo’? Y por otro, están las explicaciones que han surgido tras hacerse público el encuentro. Las dos líneas se cruzan en la consistencia de lo ocurrido y de lo que se ha dicho sobre ello. Ahora Lemus afirmó ante medios que son supuestamente falsas varias de las afirmaciones que él mismo hizo en la reunión con Ramírez. Incluso puso en duda su origen, aunque se trata de sus propias palabras, grabadas por orden suya.

“Yo no cité al abogado”

¿Cómo terminó el entonces director de Inteligencia reunido con el abogado de un criminal? Es la pregunta que Lemus no logra responder, aunque se le ha formulado de manera directa. Según su versión, fue el abogado Ramírez quien llegó a su oficina, en febrero de 2025, y solicitó el espacio para la conversación. Asegura, además, que incluso alcanzó a pedir que el encuentro fuera grabado. “El abogado nos buscó. No es como él dice, que nosotros lo buscamos; no, en ningún momento. Él nos buscó por intermedio de una fuente muy, muy creíble y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente”, dijo. Puede leer: “Me reuní con ‘Papá Pitufo’ por orden de Petro”: las graves revelaciones de un exasesor de la UIAF Contrario a esto, Luis Felipe Ramírez, afirmó que fue el Gobierno quien lo buscó. “Las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno, con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia”, aseguró el defensor de Marín Buitrago. Pero otra parece ser la realidad y, según los registros audiovisuales, la relación entre el abogado y el exdirector de Petro no sería reciente. Las revelaciones de Noticias Caracol hacen parte del expediente contra “Papá Pitufo”. Entérese: Petro admitió contactos de funcionarios de su Gobierno con ‘Papá Pitufo’: “Eran para traer a Marín a Colombia” En ese material hay un video en el que aparece Jorge Lemus saliendo de un restaurante en Cartagena junto al abogado Ramírez. Sin embargo, pese a la existencia del registro audiovisual, Lemus afirma que esa reunión nunca ocurrió y sostiene que solo se vio con el abogado en dos ocasiones, ambas en su oficina. “No es cierto. Esas imágenes no tienen por qué existir, porque no son ciertas. No estuve en Cartagena conversando con el abogado”, dijo Lemus en diálogo con Blu Radio.

”No hablamos de la extradición”

En la conversación, que fue grabada por orden de Lemus, se le escucha con claridad haciendo ofrecimientos para una eventual entrega de Marín en Colombia. Durante el encuentro, Lemus le pregunta a Ramírez qué requeriría “Pitufo” para entregarse a la justicia colombiana. Incluso, en el audio, plantea la posibilidad de intervenir frente a un eventual pedido de extradición de Estados Unidos. Todo esto en la privacidad de la reunión. Pero, en público, cuando fue requerido por los medios, el exdirector de la DIN cambió su versión y terminó desmintiéndose a sí mismo: “No, yo nunca hablé con él el tema de la extradición. Nada de eso porque yo sé que la cuestión de la extradición es una decisión del presidente”, dijo en lo que fue interpretado como descaro en redes. Lea aquí: ¿Nexos de ‘Pitufo’ con generales tienen que ver con los $500 millones que dio a la campaña de Petro? Lo que sigue sin estar claro es por qué ahora Lemus afirma que es la Fiscalía la que debe encargarse de cualquier asunto judicial, de las conversaciones y de eventuales negociaciones, cuando en privado planteó un escenario distinto. En la reunión, según el registro, fue él mismo quien abrió la puerta a ese tipo de gestiones al preguntar: “¿Qué necesita? De parte nuestra, como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos, de pronto, hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca”.

”No le tengo aprecio a ‘Papá Pitufo’”

En la reunión con el abogado Ramírez, Jorge Lemus golpeó su pecho y dijo: “yo en medio de todo he tenido estima con él (Papá Pitufo) y él lo sabe”. Y horas después negó haberlo dicho: “No, yo no dije eso. ¿De dónde sacan esa información? Lo que dije es que él no es el enemigo; los enemigos son, con tristeza, los políticos y algunos generales que están metidos en la cuestión del contrabando”. En efecto, mientras el presidente Petro ha insistido en que Diego Marín debe regresar a Colombia “encadenado”, su exfuncionario plantea una lectura distinta. Le puede interesar: ¿Petro tuvo a la mano derecha de Papá Pitufo como funcionario en la Alcaldía? Lemus sostiene que no se trata de una persona que represente un riesgo y que, contrario a lo expresado por el mandatario, no lo considera un enemigo. “Los que están más arriba de Marín Buitrago, los que se favorecen de la plata de él, esos son los enemigos”, sostuvo.

”No sabía que ‘Papá Pitufo’ era criminal”

El exfuncionario aseguró que para 2022 no tenía conocimiento de quién era Diego Marín Buitrago, pese a que su nombre ya aparecía vinculado a actividades de contrabando desde hacía más de tres décadas. Para ese momento, Lemus no era aún director de la Dirección Nacional de Inteligencia, pues el país estaba en plena campaña presidencial. Según su propia versión, desconocía el perfil de Marín y, por esa razón, trasladó al entonces candidato Gustavo Petro la información sobre un supuesto interés de “Papá Pitufo” en aportar recursos a la campaña. “El presidente inmediatamente dijo que no, que él era un contrabandista. Siga leyendo: ¿Petro sabía que su hermano tiene vínculo con un lobista de ‘Pitufo’? Yo no sabía eso, no lo conocía”, afirmó el exdirector cuando le preguntaron por qué iba a recibir dinero de Marín Buitrago. Al final, la reunión de Lemus con el abogado solo sirvió para sumarle otro escándalo al historial del Gobierno Petro. Diego Marín no regresó al país y el plan para persuadirlo no llegó a buen término. Según el propio mandatario, “varios agentes de Inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido; por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”. Le puede interesar: ¿Petro tuvo a la mano derecha de Papá Pitufo como funcionario en la Alcaldía? En su reacción frente al escándalo, Petro le tiró la pelota a la Fiscalía, sugiriendo que el organismo ha preferido “perseguir al Gobierno” en lugar de confrontar el caso de Marín. “Sacaron al fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el Estado, le demostró al señor Presidente que la Fiscalía solo quería perseguir al Gobierno, cuando el presidente Petro perseguía a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro”, dijo. Para el jefe de Estado existe una alianza oscura para evitar que alias Papá Pitufo regrese al país a declarar. Concluyó diciendo que “cree seriamente que pud existir un pacto entre funcionarios de la Fiscalía y directivos de la DNI para evitar que Marín fuera llevado al país y, en cambio, aprovechar su situación”.

“Se robaron los 500 millones”: Jorge Lemus

El año pasado, en un recordado Consejo de Ministros, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, le reveló al país que a la campaña del presidente Petro en 2022, el contrabandista Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, quiso meter 500 millones de pesos. La revelación no solo tomó por sorpresa a todo el país, sino al propio contrabandista: “¿A este man (Augusto Rodríguez) qué le pasó? ¿Qué es esto por Dios? Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición, precisamente para yo evitar, para no estar en esto. Y mire, solitos ellos”, le dijo Diego Marín a su abogado.

Esa conversación se la compartió el defensor a Lemus, en una reunión en la Dirección Nacional de Inteligencia días después de la denuncia pública de Rodríguez. En febrero de 2025, cuando Augusto Rodríguez reveló que “Papá Pitufo” quería meter 500 millones a la campaña, dijo además que el presidente Petro ordenó devolver el dinero y que había pedido grabar la devolución para que quedara evidencia. Según el propio Rodríguez, fue el catalán, amigo de Petro y del círculo cercano a la primera dama Verónica Alcocer, Xavier Vendrell, quien recibió la maleta con el dinero. El español, además nacionalizado por este Gobierno, habría recibido la orden de devolver el dinero; sin embargo, ese es un episodio que aún no ha sido aclarado El video que Petro pidió grabar del momento de la devolución nunca ha sido publicado y, además, según Lemus, en conversación con el abogado de Marín, “esa plata se la robaron”.