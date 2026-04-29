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Lili Pink: memes inundan redes tras operativo de la Fiscalía

Entre la incertidumbre judicial y el impacto en miles de empleos, el caso de Lili Pink se volvió tendencia en redes sociales, donde los usuarios reaccionan con humor a una situación que, más allá de los memes, sigue generando preocupación.

  • Mientras avanzan las investigaciones sobre Lili Pink en varias ciudades del país, en redes sociales los usuarios han reaccionado con una ola de memes a la situación. FOTO: Manuel Saldarriaga, redes sociales.
    Mientras avanzan las investigaciones sobre Lili Pink en varias ciudades del país, en redes sociales los usuarios han reaccionado con una ola de memes a la situación. FOTO: Manuel Saldarriaga, redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras el revuelo por el caso de Lili Pink, las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo: convertir la coyuntura en una avalancha de memes. Aunque el tema tiene un trasfondo serio —investigaciones por presunto lavado de activos, contrabando y un proceso de extinción de dominio que podría afectar más de 300 tiendas en el país—, muchos usuarios han reaccionado con humor para procesar la situación.

El detonante fue, en parte, la discusión sobre la devolución del IVA, que se convirtió en el centro de uno de los chistes más repetidos: el clásico “no debí hacer eso”, usado para ironizar decisiones que terminan saliendo mal.

Sin embargo, detrás de las risas hay un contexto complejo. Las autoridades, lideradas por la Fiscalía, adelantan allanamientos y revisiones en varias ciudades, mientras se analiza si hubo irregularidades en las operaciones de la marca.

Conozca: Lili Pink asegura que se defenderá y pide “proteger la marca” en medio de la extinción de dominio

Incluso, ya se reportó al menos una captura en medio del operativo. A esto se suma la posibilidad de que los establecimientos pasen a ser administrados por el Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), si se concreta la extinción de dominio.

La empresa, por su parte, ha respondido asegurando que está colaborando con las autoridades y defendiendo su operación dentro del marco legal.

También ha hecho un llamado a proteger la marca, destacando su trayectoria de más de 20 años y el impacto en miles de empleos.

Conozca: ¿Quién está detrás de Lili Pink y las 30 empresas que le sacaron $430.000 millones al Estado?

Ahí es donde el contraste se vuelve evidente: mientras en internet abundan los chistes, en la vida real hay incertidumbre para trabajadores, franquiciados y proveedores

En medio de todo, el caso de Lili Pink demuestra, una vez más, cómo las redes sociales convierten cualquier crisis en un fenómeno viral.

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