Australia venció 2-0 a Turquía en Vancouver, con solidez y juego directo: vea aquí los goles

El Estadio de Vancouver, Canadá, fue testigo de la vuelta mundialista de Turquía tras 24 años. Los dirigidos por Vincenzo Montela llegaron a la ciudad canadiense con la esperanza de todo un pueblo en sus espaldas, comandados por un joven Arda Güler en el ataque y en el banquillo por el exdelantero italiano que se ganó su puesto al frente del club otomano con la clasificación al Mundial 2026.

Por su lado, Australia, los “Socceroos” encaran su sexto mundial al hilo, séptimo en la historia, y con una nueva generación de jugadores que crecieron con Tim Cahill como el mayor referente del equipo asiático. El escenario del sábado a la noche en América era perfecto para desplegar el juego ordenado y directo que se trabajó en los juegos previos al debut ante Turquía; sin duda, nos esperaba un duelo de dos selecciones hambrientas.

La primera parte fue dividida en cuanto a la correcta ejecución de las intenciones de ambas escuadras. Los turcos intentaron con la posesión de balón en campo contrario, empero, la línea de cinco jugadores en el fondo con cuatro futbolistas en el mediocampo de Australia fue impenetrable para los otomanos. Australia, fiel a su idea, aguantó y al minuto 27, Nestory Irankunda, superó con un autopase la marca de Merih Demiral y definió al primer palo del guardameta Ugurcan Cadik.