Un turista extranjero gasta al día US$160 en El Poblado, ¿dolarización?

A las cinco de la tarde, cuando el sol empieza a esconderse, ocurre todos los días el mismo éxodo de ciudadanos locales. Por la calle 10 de El Poblado, como una columna de hormigas que desciende metódica hacia el metro, los antioqueños abandonan el sector. Van de regreso a casa, a Robledo, a Aranjuez, a Belén, a San Javier... Se marchan los meseros, los artesanos, los vendedores de gafas, los empleados de los cafés. Y entonces, la noche en Provenza, el Parque Lleras y el resto del sector pertenece a los extranjeros y a la fiesta.
El Poblado se ha convertido en una especie de centro comercial al aire libre pensado para los extranjeros que llegan buscando el paraíso que venden las canciones de los reguetoneros. Los números respaldan esa imagen: en 2025, el Aeropuerto José María Córdova cerró con una cifra histórica de 2.059.183 pasajeros internacionales, lo que representó un crecimiento del 11,7%. Más de la mitad de los viajeros que pasaron por ese terminal vinieron de otro país. La ciudad está de moda. Y con ese flujo masivo de visitantes llegó también una pregunta, ¿se está dolarizando El Poblado?
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