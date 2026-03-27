Tenga cuidado: Mario Hernández advierte sobre página falsa que usa su nombre para estafar

El empresario Mario Hernández emitió este jueves 27 de marzo un comunicado público para alertar sobre una modalidad de estafa digital que estaría utilizando de forma fraudulenta su identidad en internet. Conozca: Ni el gobernador de Antioquia se salva de suplantaciones: estafadores piden dinero haciéndose pasar por él De acuerdo con el pronunciamiento, en entornos digitales circula un sitio web falso, así como publicaciones en redes sociales y contenidos difundidos en plataformas como YouTube, en los que se estaría suplantando la imagen del empresario para aparentar legitimidad y generar confianza entre potenciales víctimas. Según denunció Hernández, en esta estrategia también se estarían usando de forma indebida formatos similares a los de medios de comunicación, además de piezas manipuladas con inteligencia artificial, con el objetivo de hacer parecer reales supuestas ofertas, inversiones o publicaciones asociadas a su nombre.

En el comunicado, el empresario fue enfático en señalar que no tiene ninguna relación con esos contenidos ni participa en plataformas, publicaciones o supuestas promociones vinculadas con esta campaña fraudulenta. Siga leyendo: ¡Ojo! Denuncian estafa para robarle sus datos o dinero, ¿de qué se trata? “Cualquier contenido que sugiera lo contrario es falso”, señala el pronunciamiento, en el que además se advierte que esta modalidad busca engañar a la ciudadanía y aprovecharse de la confianza del público. La alerta también indica que esta información ya habría sido desmentida a través de canales oficiales, así como desde el medio de comunicación cuya identidad estaría siendo utilizada dentro de la supuesta estrategia de engaño. Ante esta situación, Mario Hernández hizo un llamado urgente a la ciudadanía para no creer ni difundir este tipo de contenidos, evitar el ingreso de datos personales o financieros en sitios sospechosos y no realizar pagos ni inversiones con base en publicaciones de ese tipo.