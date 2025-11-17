Más de 4.000 antioqueños lograron tener energía todo el día en 2024: falta el 5,4%, ¿cómo está el panorama nacional?

Aunque aún hay desafíos por resolver, en 2024, Antioquia se ubicó entre los departamentos con mejores indicadores de bienestar energético del país. De acuerdo con la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE) de Promigas, apenas el 4,9% de la población antioqueña se encuentra en situación de pobreza energética, 0,1 menos con respecto al 2023 (5,0%), lo que se traduce a que 4.080 personas salieron de dicha condición. Estas cifras está muy por debajo del promedio nacional que es de 15,4% (8.1 millones de personas).
Este buen desempeño contrasta con los altos niveles de privación que persisten en zonas periféricas del país. Mientras Antioquia, Bogotá (1,4%), Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%) conforman el grupo de territorios con mejores condiciones, departamentos como La Guajira (63,1%), Chocó (52,8%), Vaupés (86,5%) y Vichada (83,8%) enfrentan realidades críticas que amplían la brecha territorial en el acceso a servicios energéticos básicos.