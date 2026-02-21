Exclusivo | Alertas y líos del contrato por $10 mil millones para defender a Petro que firmó el hijo de un ministro

A un grupo reducido de funcionarios de Presidencia los citaron a un comité “exprés” de contratación a la media noche del pasado 8 de enero. El afán era firmar un contrato por $10.000 millones de pesos para entregárselo a dedo a la empresa extranjera de abogados Amadeus Consultancy Limited, cuyo objetivo sería defender e intentar sacar al presidente Gustavo Petro de la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), más conocida como la temida Lista Clinton, en la que fue incluido en octubre del año pasado junto al círculo más cercano: Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti.
El país conoció la existencia de ese contrato gracias a la denuncia de Germán Ricaurte –candidato a la Cámara por Bogotá— y por la queja de Katherine Miranda –candidata al Senado– ante la Procuraduría, que decidió abrir una investigación previa para determinar si hubo un posible detrimento patrimonial y violación a los principios de la contratación pública.
En la apertura de esa investigación, el Ministerio Público documenta una serie de hechos que prendieron alertas y provocaron un debate jurídico y político sobre si el jefe de Estado puede usar recursos de Presidencia para defender intereses personales y no acudir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, entidad encargada de asumir procesos y pleitos en nombre no de un particular sino del Estado.