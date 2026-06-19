Nueva ley podría inhabilitar a más de un millón de entrenadores por no certificarse, ¿desde cuándo?

La cuenta regresiva ya comenzó para miles de personas que trabajan todos los días en gimnasios, escuelas deportivas, clubes, cajas de compensación y escenarios públicos del país. A partir del 6 de agosto de 2026, quienes ejerzan como entrenadores deportivos sin la Tarjeta de Entrenador Deportivo o el Registro Provisional exigidos por la Ley 2210 de 2022 podrían enfrentarse a sanciones administrativas, disciplinarias e incluso penales.
La medida busca profesionalizar una actividad que tiene incidencia directa sobre la salud, la integridad física y el desarrollo deportivo de millones de colombianos. Sin embargo, también ha abierto un debate sobre el futuro laboral de quienes durante años han trabajado como entrenadores gracias a su experiencia práctica y no necesariamente a una formación profesional.
La dimensión del desafío es considerable. Según cifras entregadas por Néstor Ordóñez, presidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (COCED), en Colombia podrían existir entre un millón y 1,65 millones de personas vinculadas a actividades de entrenamiento deportivo y actividad física.
“Calculamos que cerca de 1’000.000 o un 1’650.000 profesionales del deporte o la actividad física deberán formar parte de este proceso de certificación. Todos los deportes que tenemos registrados en el país; incluye el fútbol, baloncesto y va también hasta el ajedrez”, explicó Ordóñez.
Sin embargo, el número de acreditados sigue siendo reducido frente al universo potencial de personas cobijadas por la norma. De acuerdo con datos del COCED a 2025, solo había poco más de 20.000 entrenadores con acreditación y cerca de 12.000 tenían trámites en curso.
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