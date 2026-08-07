Confirmado: Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del DIM: “Muy feliz de llegar a un acuerdo”

Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín para el segundo semestre del 2026. El futbolista antioqueño confirmó, en un video publicado en las redes sociales del cuadro rojo, su llegada al equipo. “Muy feliz de llegar a un acuerdo”, manifestó uno de los referentes más pedidos por los aficionados.
Quintero, de 33 años, terminó contrato con River Plate de Argentina después del Mundial de Norteamérica. El entrenador Eduardo Coudet, quien asumió el cargo a mediados del 2026, le expresó al jugador colombiano, que disputó en Estados Unidos, Canadá y México su tercera Copa del Mundo, que no contaría con él para el segundo semestre del año, por lo que el jugador nacido en la Comuna 13 quedó como agente libre.