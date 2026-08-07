Confirmado: Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del DIM: “Muy feliz de llegar a un acuerdo”

Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín para el segundo semestre del 2026. El futbolista antioqueño confirmó, en un video publicado en las redes sociales del cuadro rojo, su llegada al equipo. “Muy feliz de llegar a un acuerdo”, manifestó uno de los referentes más pedidos por los aficionados. Quintero, de 33 años, terminó contrato con River Plate de Argentina después del Mundial de Norteamérica. El entrenador Eduardo Coudet, quien asumió el cargo a mediados del 2026, le expresó al jugador colombiano, que disputó en Estados Unidos, Canadá y México su tercera Copa del Mundo, que no contaría con él para el segundo semestre del año, por lo que el jugador nacido en la Comuna 13 quedó como agente libre.

Juanfer tenía mercado internacional. En los últimos días sonó para llegar al fútbol de Estados Unidos –Inter de Miami–, y también para reforzar a varios equipos brasileños. Sin embargo, el corazón decantó el futuro del volante paisa, confeso hincha del Equipo del Pueblo. “Ustedes saben que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa. Estoy muy feliz, muy contento. Viviendo un sueño para mi familia y mis seres querido. Este es el equipo que amo. Agradezco a la junta directiva, al club y ahora faltan ustedes para que llenemos el estadio para que cada que juegue el DIM sea una fiesta”, aseguró el jugador. Dicen que Quintero pidió algunas acciones del club para firmar contrato. El equipo, por su parte, manifestó que necesita 40.000 abonados para hacer sostenible el regreso del volante al Medellín. En la decisión del futbolista de tener una segunda etapa en el Rey de Corazones influyó la presencia de Amaranto Perea como técnico del DIM.

Perea tiene una relación cercana con Quintero. Ambos se conocen desde que el exdefensor era futbolista activo; pero sobre todo compartieron en los últimos cuatro años cada que la Selección Colombia de mayores se concentró en los partidos para eliminatorias a Norteamérica 2026, la Copa América de Estados Unidos en 2024 y la Copa del Mundo, donde Amaranto fungió como asistente técnico de Néstor Lorenzo.

¿Cómo le fue a Juan Fernando Quintero en su primer paso por el DIM?

Quintero será un refuerzo de lujo para el Medellín. No solo porque su figura, que en algún momento fue cuestionada por los aficionados en 2025, cuando decidió firmar con América de Cali en lugar de volver al club del que su abuelo lo volvió hincha desde la infancia, es un ancla para los hinchas; sino también porque llegaría en uno de sus mejores momentos futbolísticos. En el Mundial mostró que tiene su talento intacto y que, además, es un jugador que con pases en profundidad, remates de media distancia, entre otras opciones, puede cambiar el rumbo de un partido. Cuando se confirme la llegada de Quintero al equipo paisa, Juanfer tendrá su segundo paso por el Medellín.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El primero fue en 2017. Aunque el futbolista fue anunciado desde noviembre del 2016, no pudo jugar sino hasta enero del año en que estuvo en el club. En toda la temporada disputó 36 encuentros y anotó 16 goles. Además, brilló en torneos como la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, en la que, después de enfrentar a River Plate, abrió la puerta de ese club que, hasta el momento, ha sido su otro “gran amor”.