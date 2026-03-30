Maternidad dispara informalidad laboral en Colombia: en mujeres con tres hijos llega hasta 80%

La relación entre maternidad y empleo formal en Colombia sigue evidenciando brechas estructurales. Un reciente análisis del Consejo Privado de Competitividad advierte que, a medida que aumenta el número de hijos, también crece la probabilidad de que las mujeres terminen en la informalidad laboral, un fenómeno que deja en evidencia las limitaciones del mercado laboral para adaptarse a su realidad. Las cifras son contundentes. Mientras que las mujeres sin hijos registran una informalidad de 51,4%, este indicador se eleva de forma progresiva con la maternidad.

Aquellas con un hijo alcanzan 51,1%, con dos hijos sube a 57,7% y, en el caso más crítico, el 79,4% de las madres con más de tres hijos menores de 14 años trabaja en la informalidad. El dato resulta aún más preocupante si se compara con el promedio nacional, que según el Dane cerró en 55,7% para 2025. Le puede interesar: Más de 13 millones de personas se encuentran en la informalidad laboral en Colombia

Un problema estructural, no solo de género

Las brechas laborales se amplían en Colombia cuando las mujeres asumen mayores cargas de cuidado en el hogar. FOTO: GETTY

Para Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, este panorama va más allá de una brecha de género y responde a un desafío estructural del país. “En Colombia hay cerca de 27,2 millones de mujeres, equivalentes al 51,2% de la población, pero su participación en el mercado laboral sigue estando condicionada por factores como el cuidado del hogar y la falta de condiciones flexibles de trabajo”, señaló Maiguashca. El problema no se limita a la informalidad. También hay una fuerte presencia femenina en la inactividad laboral, es decir, mujeres que ni siquiera están buscando empleo. De ese grupo, cerca del 55% se dedica a labores del hogar y cuidado, y de ellas, el 90% son mujeres. Esto evidencia una carga desproporcionada que sigue recayendo sobre ellas. Lea más: Uno de cada dos trabajadores fue por cuenta propia o jornalero en 2025

La economía del cuidado, el gran vacío

Detrás de estas cifras hay un factor clave: la falta de una infraestructura de cuidado robusta. La ausencia de servicios accesibles, seguros y formales para el cuidado de niños limita directamente la posibilidad de que muchas mujeres accedan a un empleo, especialmente formal. Desde el Consejo Privado de Competitividad insisten en que el país necesita avanzar hacia un sistema de cuidado similar al de salud o pensiones, que permita redistribuir estas responsabilidades y facilitar la participación femenina en el mercado laboral. “Se requieren espacios formales, seguros y remunerados donde las mujeres puedan dejar a sus hijos. Esto no solo impacta su calidad de vida, sino que abre la puerta a su vinculación laboral”, señaló Maiguashca.

Rigidez laboral que excluye