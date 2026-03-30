Maternidad dispara informalidad laboral en Colombia: en mujeres con tres hijos llega hasta 80%

La relación entre maternidad y empleo formal en Colombia sigue evidenciando brechas estructurales.
Un reciente análisis del Consejo Privado de Competitividad advierte que, a medida que aumenta el número de hijos, también crece la probabilidad de que las mujeres terminen en la informalidad laboral, un fenómeno que deja en evidencia las limitaciones del mercado laboral para adaptarse a su realidad.
Las cifras son contundentes. Mientras que las mujeres sin hijos registran una informalidad de 51,4%, este indicador se eleva de forma progresiva con la maternidad.