Uno de cada dos trabajadores fue por cuenta propia o jornalero en 2025

Colombia cerró 2025 con una noticia positiva en el frente laboral: 18 meses consecutivos de aumento en el número de ocupados y una tasa de desempleo en mínimos históricos.
Sin embargo, detrás de la cifra hay una alerta, el grueso del nuevo empleo proviene de modalidades con alta propensión a la informalidad, como el trabajo por cuenta propia.
Según las cifras más recientes del Dane, el país sumó 791.000 personas ocupadas en 2025 frente al 2024, lo que equivale a un crecimiento de 3,4%. Con ello, la fuerza laboral alcanzó los 23,8 millones de trabajadores.
Pero el dato clave del mercado laboral colombiano es otro, cerca del 50% del crecimiento anual de los ocupados provino de trabajadores por cuenta propia, jornaleros y peones, y empleados domésticos. Es decir, más de la mitad del nuevo empleo se concentró en segmentos tradicionalmente asociados a mayor vulnerabilidad laboral, como la informalidad.
Anif advierte que, aunque la caída en la desocupación es una buena noticia, es fundamental analizar la calidad del empleo generado.
“Es importante pensar en el tipo de empleo que está siendo creado, identificar la senda del trabajo informal, una de las características principales del mercado laboral colombiano”, señala el centro de estudios.