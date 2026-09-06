“Sin politiquería, alza del salario mínimo sería 8%”: Mauricio Cárdenas, exMinHacienda

Empezó la seguidilla de meses terminados en “bre” que anuncian que el año entra en su recta final, lo que para muchos frentes económicos resulta crucial, pues es el tiempo en que empiezan a revisarse los logros del periodo y a elaborarse las cuentas y presupuestos para el año que viene. De esos cálculos hace parte la definición del ajuste del salario mínimo, porcentaje que en otros momentos fue el resultado de la negociación entre empresarios y sindicatos, pero durante la administración pasada el número fue establecido unilateralmente por el presidente Gustavo Petro. Aunque con el gobierno de Abelardo de la Espriella aún no se sabe cómo será la discusión, voces como la del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, empiezan a plantear escenarios de lo que debería ocurrir. En diálogo con EL COLOMBIANO, Cárdenas estimó de cuánto sería el incremento del salario mínimo para 2027. “Yo diría que la cifra más cercana a lo que va a ser el incremento del salario mínimo será 8% en ausencia de politiquería”, afirmó Cárdenas, quien cuestionó la posibilidad de que factores políticos lleven a establecer un aumento superior. El exministro también criticó el incremento del salario mínimo aplicado durante el gobierno de Gustavo Petro y sostuvo que esa decisión contribuyó a elevar la inflación. Según su estimación, sin ese aumento, la inflación colombiana estaría actualmente más cerca de 4,3%. Cárdenas advirtió que un incremento elevado puede generar efectos que terminan reduciendo parte del beneficio para los trabajadores. “Si el trabajador ganó por el aumento del salario, pero perdió por el aumento de los costos, el costo de vida”. En ese sentido, planteó que un eventual aumento elevado, mayor al del 23% que aplicó Petro para este año, podría traducirse en mayores presiones sobre los precios y el desempleo. “El manejo de la economía no es para la magia, es para la ciencia”, afirmó. Le puede interesar: ¿Se dará “la pela” el Congreso de ajustar el Presupuesto y el déficit?

Destrucción de empleo privado

Cárdenas también llamó la atención sobre las cifras de empleo. Aunque reconoció que los indicadores del Dane muestran una reducción del desempleo (8,1% a julio), sostuvo que es necesario revisar qué sectores están generando los nuevos puestos de trabajo. Según el exministro, en el último trimestre se habrían creado unos 400.000 empleos en el sector público, mientras se destruyeron puestos de trabajo en actividades como la industria, el agro, los servicios y el entretenimiento. Para Cárdenas, este comportamiento puede evidenciar una sustitución del empleo privado por empleo público. “No sirve que el gobierno salga a contratar gente si el sector privado tiene que despedirlos, porque con el salario mínimo ya no puede mantenerlos”, enfatizó.

Menos presiones para el dólar

Sobre la fuerte apreciación del peso colombiano frente al dólar, que preocupa a los sectores exportadores, Cárdenas consideró que la solución pasa por reducir el gasto público y corregir el déficit fiscal. Explicó que la tasa de cambio no es una variable que el Gobierno pueda controlar directamente, sino el resultado de factores como las remesas, el ingreso de divisas ilícitas, el endeudamiento externo y el diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos. “Con una tasa de interés del 12% en Colombia usted tiene un negocio redondo”, señaló. Según el exministro, este diferencial incentiva la llegada de capitales al país, lo que aumenta la oferta de dólares y presiona a la baja su precio. Para el exjefe de la cartera económica, la principal respuesta debe ser fiscal. Consideró necesario reducir el gasto público para disminuir el déficit y evitar que Colombia tenga que recurrir a mayores niveles de endeudamiento. El exministro cuestionó el anuncio del Gobierno de buscar cerca de US$11.000 millones de financiamiento, al considerar que la entrada de esos recursos puede aumentar la oferta de dólares y profundizar la apreciación del peso. “Hay que resolver el problema fiscal”, sostuvo, al señalar que los exportadores deberían presionar para que se reduzca el déficit el próximo año. Además, planteó que el Banco de la República podría contribuir mediante una mayor compra de dólares y acumulación de reservas internacionales. Según dijo, actualmente adquiere cerca de US$400 millones mensuales, cifra que podría duplicarse. Sin embargo, aclaró que esta medida no resolvería por sí sola el problema y que requiere el respaldo de un ajuste fiscal. El exministro también alertó sobre el impacto de la tasa de cambio en sectores como flores, aguacate y confecciones, que enfrentan dificultades para cubrir sus costos. A esto sumó los mayores costos laborales derivados de los incrementos salariales y de cambios en la legislación laboral. “No dejemos que las empresas cierren ahora”, pidió. Lea más: Gobierno de De la Espriella enfrenta otro reto: financiar la reconstrucción tras el terremoto

Reconstrucción ayudará al PIB

El jefe de la plataforma Avanza Colombia previó que la economía colombiana podría crecer cerca de 3% y tener un mejor desempeño el próximo año por el impulso de las obras de reconstrucción, tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, advirtió que este proceso debe manejarse de manera independiente de las cuentas fiscales. “La reconstrucción es, desde el punto de vista de reactivación económica, vivienda e infraestructura, una buena noticia, pero no se puede mezclar con el problema fiscal”, comentó. Cárdenas señaló que incorporar directamente el costo de la reconstrucción al presupuesto podría aumentar las presiones sobre las finanzas públicas y terminar afectando el impacto positivo de las inversiones. Como alternativa, propuso crear un patrimonio autónomo separado de las cuentas del Gobierno Nacional. El economista recordó como antecedente el Fondo Todos Somos Pacífico, creado mediante una ley en 2014. A su juicio, este mecanismo debería tener un gobierno corporativo sólido y una junta directiva independiente. “No son los ministros, no es que se vuelva la plata de bolsillo”, sostuvo. La propuesta contempla que el Gobierno participe en el esquema, pero que los recursos tengan una administración independiente y reglas claras de inversión. El exfuncionario también planteó que el patrimonio autónomo pueda obtener financiación en el exterior para ejecutar rápidamente las obras, mientras el Gobierno atiende las obligaciones durante un periodo de entre 10 y 20 años. Según el exministro, este esquema permitiría reducir la presión inmediata sobre la caja pública y acelerar inversiones en vivienda e infraestructura. Conozca también: “El país no está para mármoles incumplidos”: algunas reacciones a la suspensión de firmas por Constituyente

Es posible bajar el IPC

Esta tarde el Dane divulgará la cifra de inflación que estará por encima de 6%, lejos de la meta fijada por el Banco de la República (entre 2% y 4%). Sobre este indicador, Cárdenas consideró: “Yo creo que la meta está bien, 3%. Lo que hay que decir es cuánto tiempo se va a demorar en poner la inflación ahí”, afirmó Cárdenas, quien destacó que el cumplimiento de ese objetivo dependerá también de las decisiones que adopte el Gobierno. Según el exministro, una política fiscal expansiva puede dificultar la reducción de los precios cuando se traduce en mayores niveles de gasto, déficit y endeudamiento. A su juicio, esas decisiones pueden generar presiones sobre la demanda y terminar haciendo más complejo el trabajo de la autoridad monetaria. Cuestionó la falta de coordinación que, en su opinión, se observó durante el gobierno Petro. “El gobierno pasado no colaboraba, le echaba más leña a la hoguera porque empezaba a gastar y gastar, a aumentar el déficit y endeudarse”. Para explicar la situación, el economista comparó la política económica con un automóvil en el que dos personas tienen controles opuestos. Mientras el Banco de la República intenta frenar la inflación mediante tasas de interés, un mayor gasto público puede actuar como un acelerador. “Si usted tiene un carro que tiene el asiento del piloto y del copiloto, el Banco de la República dice: necesitamos frenar un poco esto, ponga el pie en el freno, pero el otro le pone el pie en el acelerador”, explicó. Bloque de preguntas y respuestas: