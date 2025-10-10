Mercados se derrumban tras anuncio de Trump: EE. UU. impondrá arancel del 100% a importaciones desde China

Una vez más, las tensiones entre Estados Unidos y China sacudieron los cimientos de los mercados financieros globales.
Este viernes, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno impondrá un arancel del 100% a todas las importaciones provenientes de China a partir del 1 de noviembre de 2025, como respuesta a lo que calificó como una “posición extraordinariamente agresiva” del gigante asiático en materia comercial.
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de redes sociales, Trump aseguró que China envió “una carta extremadamente hostil al mundo”, en la que notifica nuevos controles de exportación sobre prácticamente todos los productos que fabrica, afectando “a todos los países, sin excepción”.
“Es imposible creer que China haya tomado una medida como esta, pero lo ha hecho, y el resto es historia”, sentenció Trump, quien describió la decisión china como “una desgracia moral en el trato con otras naciones”.