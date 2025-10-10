Mataron a Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino en Ciudad de México: esto se sabe

Al atroz crimen de los artistas colombianos B-King y Regio Clown y del homicidio del estilista mexicano de famosos Micky Hair, ahora se suma el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, en Ciudad de México (CDMX). El artista de 29 años fue atacado a tiros, la noche del jueves 9 de octubre, por hombres armados en moto mientras intentaba huir en su camioneta en el sector de Anillo Periférico, cerca de avenida Constituyentes, en la capital mexicana. Lea también: Servicio de Seguridad Diplomática de EE. UU. persigue a la Familia Michoacana, ¿podría ayudar a aclarar muertes de B King y DJ Regio? Las autoridades investigan si se trató de un asalto o un ataque directo. Dorcaz, quien colaboraba en un programa matutino de televisión, se preparaba para debutar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Así fue el ataque en plena vía pública en el que perdió la vida Fede Dorcaz

De acuerdo con reportes preliminares, Dorcaz fue interceptado por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Al intentar escapar, los agresores abrieron fuego en su contra. A pesar de que trató de huir, el vehículo perdió el control y se detuvo metros más adelante.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones. En el interior del vehículo encontraron al joven artista con impactos de arma de fuego. Los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Primeras investigaciones por muerte de Fede Dorcaz

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una carpeta de investigación para determinar si el ataque fue resultado de un intento de asalto violento o un ataque directo. Cámaras de seguridad de la zona son revisadas para identificar a los responsables. Entérese: Angie Miller habría identificado a la organización criminal implicada en el asesinato de B King y Dj Regio Clown en México En tanto, el cuerpo del artista fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia correspondiente, mientras la embajada argentina en México ya fue notificada del caso.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Federico Dorcazberro, mejor conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz, era cantante, modelo y creador de contenido nacido en Mar del Plata, Argentina, y radicado en México desde hace algunos años, donde desarrollaba su carrera artística. En redes sociales compartía su música, sesiones fotográficas y colaboraciones con marcas de moda.

Su novia, Mariana Ávila, una creadora de contenido venezolana, y radicada hace varios años en México, se pronunció en redes sociales sobre la muerte de su pareja: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre”. La muerte de Fede Dorcaz ha causado conmoción entre seguidores y colegas del medio artístico, quienes han expresado mensajes de dolor y exigido justicia y mayor seguridad en la capital mexicana. “Otro joven con sueños arrebatados por la violencia”, escribió una fanática”.

La violencia en México no da tregua