Microsoft despedirá a 4.800 empleados enfocados principalmente en Xbox

Microsoft anunció un nuevo plan de reestructuración que contempla la eliminación de aproximadamente 4.800 puestos de trabajo, equivalentes a cerca del 2% de su plantilla global.
La mayor parte de los recortes se concentrará en la división de videojuegos Xbox, en medio de una estrategia para adaptar el negocio a los cambios del mercado y mantener el ritmo de sus inversiones en inteligencia artificial (IA).
La compañía explicó que la decisión forma parte de una reorganización de sus operaciones comerciales y de videojuegos, sectores que atraviesan una transformación impulsada por la evolución tecnológica y la creciente adopción de la IA.
Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva de Microsoft, afirmó que “nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando” y agregó que “las empresas no pueden elegir si su sector cambia; solo pueden elegir si cambian con él”.
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La directiva precisó que los despidos afectan principalmente al negocio comercial de Microsoft y a Xbox. Además, aclaró que las funciones desempeñadas por los trabajadores desvinculados no serán reemplazadas por inteligencia artificial, aunque reconoció que esta tecnología está modificando la manera de trabajar en toda la organización.