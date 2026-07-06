Microsoft despedirá a 4.800 empleados enfocados principalmente en Xbox

Microsoft anunció un nuevo plan de reestructuración que contempla la eliminación de aproximadamente 4.800 puestos de trabajo, equivalentes a cerca del 2% de su plantilla global. La mayor parte de los recortes se concentrará en la división de videojuegos Xbox, en medio de una estrategia para adaptar el negocio a los cambios del mercado y mantener el ritmo de sus inversiones en inteligencia artificial (IA). La compañía explicó que la decisión forma parte de una reorganización de sus operaciones comerciales y de videojuegos, sectores que atraviesan una transformación impulsada por la evolución tecnológica y la creciente adopción de la IA. Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva de Microsoft, afirmó que “nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando” y agregó que “las empresas no pueden elegir si su sector cambia; solo pueden elegir si cambian con él”. Entérese: El costo eléctrico de la IA: sus centros de datos consumirán tanta energía como Japón en un año La directiva precisó que los despidos afectan principalmente al negocio comercial de Microsoft y a Xbox. Además, aclaró que las funciones desempeñadas por los trabajadores desvinculados no serán reemplazadas por inteligencia artificial, aunque reconoció que esta tecnología está modificando la manera de trabajar en toda la organización.

3.200 puestos de trabajos eliminados en el negocio de videojuegos

La reestructuración representa el ajuste más profundo en la historia de Xbox. Microsoft eliminará alrededor de 3.200 puestos de trabajo en su negocio de videojuegos durante el próximo año fiscal. Como parte del plan, Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, informó a los empleados que 1.600 despidos serán inmediatos y que el resto se ejecutará de manera gradual durante el año fiscal 2027. La reorganización también contempla la salida de cuatro estudios de desarrollo y la revisión estratégica de un quinto, cuyo futuro podría definirse entre una venta o un eventual cierre. Compulsion Games y Double Fine Productions pasarán a operar como compañías independientes, conservando la propiedad intelectual y sus catálogos de videojuegos. En tanto, Ninja Theory y Undead Labs serán incorporadas por nuevos propietarios. En Francia, Arkane iniciará un proceso de consulta con su comité de empresa para evaluar distintas alternativas estratégicas, entre ellas una posible venta o el cierre de la compañía.

¿Qué pasa con el negocio de Xbox?

Sharma reconoció que la división atraviesa un momento complejo y describió el negocio de Xbox como “poco saludable”, al asegurar que sus márgenes de beneficio son entre tres y diez veces inferiores a los de sus principales competidores.

La directiva recordó que Microsoft impulsó el crecimiento de la plataforma mediante Game Pass, el servicio de suscripción conocido como el “Netflix de los videojuegos”, que permite acceder a un amplio catálogo de títulos mediante una tarifa mensual. Sin embargo, explicó que el servicio comenzó a perder suscriptores después del incremento en el precio de la suscripción. “La historia está llena de empresas que confunden la longevidad con la inevitabilidad; nosotros no seremos una de ellas”, expresó Sharma al justificar la transformación del negocio. Xbox ya había iniciado varios programas de reducción de personal desde que Microsoft completó, en 2024, la adquisición de Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares.

La inteligencia artificial en la estrategia de Microsoft