El costo eléctrico de la IA: sus centros de datos consumirán tanta energía como Japón en un año

El auge de la inteligencia artificial (IA), un mercado valorado en alrededor de 7 billones de dólares, está transformando el sector energético hasta el punto de ser considerado el nuevo gran negocio de la electricidad. La creciente demanda de procesamiento de datos obliga a las principales empresas tecnológicas a asegurar enormes volúmenes de energía para operar sus centros de datos.
Gigantes como Microsoft, Google, Amazon y Meta están destinando cientos de miles de millones de dólares a infraestructura tecnológica y energética, incluyendo inversiones en generación nuclear, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico que requerirá la próxima generación de servicios de IA.
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Sin embargo, la disponibilidad de energía se está convirtiendo en el principal cuello de botella para la expansión del sector.
De acuerdo con el portal especializado OilPrice.com, una parte significativa de los centros de datos anunciados actualmente podría no llegar a construirse porque los proyectos no lograrán acceder a la electricidad necesaria cuando la requieran.
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