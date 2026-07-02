El costo eléctrico de la IA: sus centros de datos consumirán tanta energía como Japón en un año

El auge de la inteligencia artificial (IA), un mercado valorado en alrededor de 7 billones de dólares, está transformando el sector energético hasta el punto de ser considerado el nuevo gran negocio de la electricidad. La creciente demanda de procesamiento de datos obliga a las principales empresas tecnológicas a asegurar enormes volúmenes de energía para operar sus centros de datos. Gigantes como Microsoft, Google, Amazon y Meta están destinando cientos de miles de millones de dólares a infraestructura tecnológica y energética, incluyendo inversiones en generación nuclear, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico que requerirá la próxima generación de servicios de IA. Puede leer: La inteligencia artificial avanza a un ritmo que ni los gobiernos pueden seguir, según informe de la ONU Sin embargo, la disponibilidad de energía se está convirtiendo en el principal cuello de botella para la expansión del sector. De acuerdo con el portal especializado OilPrice.com, una parte significativa de los centros de datos anunciados actualmente podría no llegar a construirse porque los proyectos no lograrán acceder a la electricidad necesaria cuando la requieran. Entérese: ¿La IA está cambiando el trabajo? Conozca quién gana y quién tendrá que reinventarse

Las grandes tecnológicas invertirán hasta US$725.000 millones en infraestructura de IA

Las cifras reflejan la magnitud de la carrera por la inteligencia artificial. Según OilPrice.com, Amazon proyecta invertir 200.000 millones de dólares en 2026, destinando la mayor parte de esos recursos a centros de datos. Microsoft prevé inversiones cercanas a los 190.000 millones de dólares, mientras que Alphabet contempla un monto similar. Por su parte, Meta presentó un plan de infraestructura en Estados Unidos por 600.000 millones de dólares hasta 2028. En conjunto, las inversiones de Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta podrían alcanzar hasta 725.000 millones de dólares durante 2026, recursos enfocados principalmente en centros de datos para IA, semiconductores, infraestructura energética y activos de largo plazo. A esto se suma la estimación de McKinsey, que calcula inversiones adicionales por 5,2 billones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial durante esta década. Ese capital será destinado a adquirir terrenos, construir instalaciones, desarrollar subestaciones eléctricas, garantizar el suministro energético y adquirir equipos antes de que la capacidad de IA pueda entrar en operación. Puede leer: Antioquia es el primer departamento de Colombia que busca regular el uso de Inteligencia Artificial

La demanda eléctrica de los centros de datos alcanzará el consumo total de Japón

El crecimiento de la inteligencia artificial avanza a un ritmo superior al de la infraestructura eléctrica necesaria para sostenerla. Aunque la demanda de servicios de IA continúa acelerándose, la electricidad requerida para alimentar los centros de datos resulta cada vez más difícil de conseguir, tarda más tiempo en conectarse a la red y representa costos crecientes para los desarrolladores. Actualmente, más del 70% de las solicitudes de interconexión eléctrica terminan siendo retiradas y únicamente una pequeña proporción logra entrar en funcionamiento. Las proyecciones indican que el consumo mundial de electricidad de los centros de datos alcanzará los 945 teravatios-hora en 2030, una cifra equivalente al consumo eléctrico anual de todo Japón. Más noticias: La empresa tecnológica Oracle despidió a 21.000 empleados en un año: estos fueron los motivos Este panorama refleja un cambio en las prioridades del mercado. Si anteriormente los inversionistas concentraban su atención en los chips semiconductores como el principal factor para el desarrollo de la inteligencia artificial, ahora la disponibilidad de energía se perfila como el elemento decisivo.

Los retrasos eléctricos y la oposición ciudadana frenan nuevos centros de datos

Las limitaciones no se reducen únicamente a la generación de electricidad. Según OilPrice, en Virginia, uno de los principales polos mundiales de centros de datos, los nuevos proyectos enfrentan listas de espera de hasta siete años para obtener una conexión a la red eléctrica. Al mismo tiempo, Microsoft, Google y Amazon han comenzado a apostar por la energía nuclear para abastecer sus futuras instalaciones. No obstante, esos reactores difícilmente estarán operativos antes de 2028 y, en muchos casos, entrarían en funcionamiento durante la década de 2030. Mientras tanto, las empresas tecnológicas continúan impulsando proyectos que se encuentran con obstáculos inesperados. Un ejemplo ocurrió en septiembre de 2025, cuando Google retiró su propuesta para construir un centro de datos de 1.000 millones de dólares en Indianápolis apenas minutos antes de que el consejo municipal votara la iniciativa. La decisión se produjo en medio de una fuerte oposición de residentes que manifestaron preocupaciones por la presión que el proyecto ejercería sobre la red eléctrica, el elevado consumo de agua y un eventual incremento en las tarifas de electricidad para los hogares. Situaciones similares se repiten en distintas ciudades de Estados Unidos, donde numerosos proyectos enfrentan resistencia tanto en áreas urbanas como suburbanas. Más noticias: La historia de Santiago Londoño, el paisa que dirige las autopistas del internet en América Latina La oposición de las comunidades, los retrasos en los permisos y las restricciones de capacidad de las redes eléctricas están ralentizando el despliegue de infraestructura para inteligencia artificial en un momento en que la demanda de esta tecnología continúa creciendo de forma acelerada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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