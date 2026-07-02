“Comenzamos vendiendo 70 patinetas y este año esperamos llegar a 15.000 vehículos”: Gabriel Gutiérrez, CEO de Minca

Gabriel Gutiérrez fundó Minca Eléctric en 2016 para resolver sus propios problemas de movilidad. Hoy día la empresa proyecta vender 15.000 vehículos eléctricos en 2026 y se consolida como uno de los principales actores de la micromovilidad en Colombia.