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Pulla al MinComercio por no asistir a congreso de Analdex: “Aquí tiene un problema peor que el terremoto”

El presidente de Analdex, Javier Díaz, alertó que Colombia podría enfrentar un “terremoto cambiario” a raíz de la caída del dólar. Estima pérdidas de 50 billones de pesos para la economía colombiana.

  • Javier Díaz, presidente de Analdex. FOTO CORTESÍA.
    Javier Díaz, presidente de Analdex. FOTO CORTESÍA.
  • Javier Díaz, presidente de Analdex. FOTO CORTESÍA
    Javier Díaz, presidente de Analdex. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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Javier Díaz, presidente de Analdex, no se guardó nada en su presentación durante el Congreso Nacional de Exportadores que se celebra en Cartagena. Cuestionó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien canceló a última hora su participación en el evento.

Díaz cuestionó la ausencia del ministro de Comercio. Advirtió que Colombia enfrenta un problema que, en sus palabras, podría tener consecuencias económicas comparables o incluso superiores a las de un terremoto por sus efectos sobre las exportaciones, el empleo y la actividad productiva.

Una pérdida de 50 billones de pesos

Argumentó que la depreciación del peso tiene un efecto directo sobre las ventas externas del país. En sus cuentas por cada 100 pesos de devaluación de la tasa de cambio, las exportaciones disminuyen 2%, mientras que las exportaciones de servicios caen 3,3%.

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“Si el Ministerio de Comercio no se da cuenta, aquí tiene un problema que puede ser mayor que el terremoto del Eje Cafetero y el Choco”, mencionó.

Y explicó que Colombia podría sufrir un “terremoto cambiario”, con una posible caída de 22% en las exportaciones.

De acuerdo con sus estimaciones, las afectaciones para la economía, el sector exportador y el empleo podrían acercarse a 50 billones de pesos, superiores a las de 40 billones que se estiman para la reconstrucción de los estragos que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

El presidente de Analdex hizo un llamado al Ministerio de Comercio para que reconozca la dimensión del riesgo que enfrenta el sector exportador y participe en una estrategia para enfrentarlo.

El dirigente consideró que el país debe trabajar de manera conjunta entre Gobierno y sector privado para responder a los diferentes choques que pueden afectar la producción y las ventas internacionales.

El fenómeno del El Niño

Además del comportamiento de la tasa de cambio, Díaz alertó sobre el impacto que podría tener el Fenómeno del Niño en la economía colombiana.

Su tesis es que un evento climático de este tipo afectaría al sector agropecuario y la producción de alimentos, con posibles consecuencias sobre la inflación.

Javier Díaz, presidente de Analdex. FOTO CORTESÍA
Javier Díaz, presidente de Analdex. FOTO CORTESÍA

El problema, señaló, adquiere una dimensión adicional porque Colombia necesita reducir la inflación. Si esta no baja, el Banco de la República tendría menos margen para reducir las tasas de interés.

Para el gremio, la reducción de las tasas es necesaria para contribuir a solucionar el problema cambiario, por lo que un aumento de las presiones inflacionarias podría complicar ese objetivo.

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