Detalles del accidente en el que murió Hugo Zuluaga, empresario antioqueño que fundó Quipux

En horas de la tarde del viernes 3 de abril, las autoridades de República Dominicana confirmaron el fallecimiento del empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años, quien estaba en compañía de sus dos hijos de 12 y 14 años.

El fundador y CEO de Quipux fue sorprendido por una ola, mientras vacacionaba en las playas del hotel Hard Rock, en Punta Cana. Según las versiones, Zuluaga fue arrastrado, junto con sus hijos, por lo que los rescatistas tuvieron que intervenir. Los menores de edad lograron ser rescatados, pero el empresario fue hallado sin vida 40 minutos después del accidente.

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La Inspectoría de Bávaro, que fueron quienes atendieron el caso, junto con los rescatistas y socorristas del hotel, trasladaron en ambulancia al Zuluaga hacia el Hospital Hospiten Bávaro, donde confirmaron su fallecimiento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se unió a los mensajes de solidaridad y condolencias por la partida de este ingeniero de El Santuario, Antioquia. “¡Dios lo tenga en su Gloria y le dé sosiego a la familia!”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.