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Detalles del accidente en el que murió Hugo Zuluaga, empresario antioqueño que fundó Quipux

Zuluaga se encontraba con su familia de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. En el accidente sus dos hijos también resultaron afectados, pero están fuera de peligro. Esto se sabe.

  • El empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años, murió en un accidente en Punta Cana. FOTO: Tomada de X @Mauriciotobonf
    El empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años, murió en un accidente en Punta Cana. FOTO: Tomada de X @Mauriciotobonf
Diario La República
04 de abril de 2026
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En horas de la tarde del viernes 3 de abril, las autoridades de República Dominicana confirmaron el fallecimiento del empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años, quien estaba en compañía de sus dos hijos de 12 y 14 años.

El fundador y CEO de Quipux fue sorprendido por una ola, mientras vacacionaba en las playas del hotel Hard Rock, en Punta Cana. Según las versiones, Zuluaga fue arrastrado, junto con sus hijos, por lo que los rescatistas tuvieron que intervenir. Los menores de edad lograron ser rescatados, pero el empresario fue hallado sin vida 40 minutos después del accidente.

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La Inspectoría de Bávaro, que fueron quienes atendieron el caso, junto con los rescatistas y socorristas del hotel, trasladaron en ambulancia al Zuluaga hacia el Hospital Hospiten Bávaro, donde confirmaron su fallecimiento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se unió a los mensajes de solidaridad y condolencias por la partida de este ingeniero de El Santuario, Antioquia. “¡Dios lo tenga en su Gloria y le dé sosiego a la familia!”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

Detalles del accidente en el que murió Hugo Zuluaga, empresario antioqueño que fundó Quipux

El expresidente del Concejo de Medellín y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón Franco, fue uno de los primeros en pronunciarse tras la tragedia. Él mismo confirmó que los hijos del ejecutivo están fuera de peligro.

Desde Fedemunicipios se sumaron a los mensajes de condolencias a la familia de Zuluaga.

“Su legado deja una huella significativa en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyeron al fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y la transformación digital de entidades públicas y privadas en el país”, expresaron a través de un post de X.

Quipux, el “Gran hermano” del tránsito

En Costa de Marfil, la compañía obtuvo contratos para apoyar la organización de bases de datos del sector transporte, la instalación de puntos de atención ciudadana y el despliegue de sistemas inteligentes de movilidad. Ese trabajo le permitió a la empresa llegar a decenas de ciudades y extender su presencia internacional.

En octubre de 1995, junto con Juan Pablo Ramírez, en Rionegro, Antioquia, Hugo Zuluaga fundó Quipux con la idea de desarrollar software aplicado al sector tránsito. La compañía pasó de atender algunos municipios antioqueños a convertirse en un actor estructural dentro de la transformación digital de la movilidad en Colombia. Entre sus primeros clientes estuvieron Rionegro, Ciudad Bolívar, Itagüí y luego Envigado.

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Arrancando el Siglo XXI, la compañía amplió su alcance a ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, y participó en proyectos de alto impacto para el país, como el desarrollo de soluciones asociadas al Sistema Integrado de Multas por Infracciones de Tránsito, Simit, y a la arquitectura de software del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.

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