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El negocio oculto detrás del cooling break en el Mundial 2026: ¡Hasta US$500 millones en publicidad!

Las pausas de hidratación del Mundial 2026 no solo protegen a los jugadores del calor. También abrieron un nuevo negocio publicitario que podría generar hasta US$500 millones durante el torneo.

  • Cada partido del Mundial 2026 incluye dos pausas de hidratación que abrieron nuevos espacios publicitarios para las cadenas de televisión. FOTO: AFP
    Cada partido del Mundial 2026 incluye dos pausas de hidratación que abrieron nuevos espacios publicitarios para las cadenas de televisión. FOTO: AFP
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
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El Mundial 2026 vibra más que nunca en su sexto día de competencia entre polémicas, emociones y cambios que marcarán un antes y un después en el balompié mundial. Uno de ellos son las pausas de hidratación, las cuales se convirtieron en uno de los elementos más polémicos del certamen. De hecho, en redes sociales no paran las críticas, pues para muchos aficionados representan interrupciones innecesarias que rompen el ritmo de los partidos y cambian incluso hasta el curso del juego.

Sin embargo, detrás de esos tres minutos por tiempo en los que los jugadores se acercan a las bandas para refrescarse y recibir indicaciones de su timonel, la FIFA encontró un negocio multimillonario que podría transformar la manera en que se comercializan las transmisiones de fútbol.

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El calor abrió una nueva ventana de negocio

La FIFA implementó dos “cooling breaks” por encuentro: uno sobre el minuto 22 del primer tiempo y otro en el mismo momento del segundo tiempo. Aunque la medida fue presentada como una respuesta a las altas temperaturas que se registrarían en varias sedes del torneo, en el momento de su disputa, en Estados Unidos, México y Canadá, también abrió una nueva ventana comercial para las cadenas de televisión.

“En cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos. Serán tres minutos desde el pitido final hasta el final de cada tiempo”, declaró en su momento Manolo Zubiria, director de Torneos de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la previa a la competencia que comenzó el jueves pasado con la victoria de México (2-0) ante Sudáfrica.

La razón es simple, pues durante cada pausa, los canales que poseen los derechos de transmisión pueden emitir bloques publicitarios completos en momentos de máxima audiencia.

A diferencia del entretiempo, cuando muchos espectadores aprovechan para ir al baño, buscar comida o alejarse del televisor, estas interrupciones ocurren en pleno desarrollo del partido. Eso significa que buena parte de la audiencia permanece frente a la pantalla, aumentando el valor comercial de cada segundo de publicidad.

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Hasta US$500 millones en nuevos ingresos publicitarios

Según estimaciones divulgadas por Workweek, los 104 partidos que tendrá el Mundial de 2026 generarán cerca de 624 minutos adicionales de pauta publicitaria, equivalentes a más de 10 horas de transmisión comercial que no existían en ediciones anteriores.

La cifra es aún más llamativa al analizar la cantidad de anuncios que podrían emitirse. Considerando un promedio de ocho comerciales por pausa, los canales dispondrían de alrededor de 1.664 nuevos espacios publicitarios a lo largo del campeonato.

Para la industria televisiva, esto representa una oportunidad de ingresos extraordinaria.

Las proyecciones del sector indican que los nuevos bloques comerciales podrían generar entre US$50 millones y US$100 millones adicionales para cada cadena que transmita el torneo. En conjunto, la recaudación derivada de estas pausas podría acercarse a los US$500 millones.

El fenómeno ya generó controversia durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La cadena Fox utilizó las pausas para emitir publicidad a pantalla completa y, en uno de los cortes, regresó a la transmisión cuando el juego ya se había reanudado.

Incluso presentó los descansos como espacios patrocinados por Powerade, evidenciando el potencial comercial detrás de la medida.

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La FIFA también gana con los “cooling breaks”

Pero el negocio no beneficia únicamente a las televisoras. A medida que los canales aumentan su capacidad de monetización, también se incrementa el valor de los derechos de transmisión que comercializa la FIFA. De hecho, estimaciones de la industria señalan que el negocio mundial de los derechos televisivos creció entre un 20% y un 30% frente a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Para el organismo rector del fútbol mundial, las pausas de hidratación cumplen una doble función: proteger a los jugadores frente a condiciones climáticas extremas y, al mismo tiempo, aumentar la rentabilidad del producto más importante de su portafolio.

Por eso, aunque para muchos aficionados los “cooling breaks” sean una molestia para muchos o dinamicen el juego para otros, en lo que concierne al ente rector y las cadenas de televisión, en realidad, son una de las innovaciones comerciales más rentables de la cita orbital.

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