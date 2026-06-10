Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

La Copa del Mundo que comienza este 11 de junio será la más grande y rentable de la historia. Según estimaciones de la FIFA y la OMC, el torneo aportará US$40.900 millones al PIB global, respaldará 824.000 empleos y generará ingresos récord para el fútbol mundial.

  • Los derechos de retransmisión aportarían US$3.900 millones, casi la mitad de los ingresos proyectados para la FIFA. FOTO: AFP+ Y EL COLOMBIANO
    Los derechos de retransmisión aportarían US$3.900 millones, casi la mitad de los ingresos proyectados para la FIFA. FOTO: AFP+ Y EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

Cuando el balón empiece a rodar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el duelo México vs. Sudáfrica, el Mundial de 2026 marcará el inicio de la mayor Copa del Mundo de la historia, pero también pondrá en marcha una maquinaria económica que, según estimaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, y la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría generar hasta US$80.100 millones en producción económica global. Además, aportaría US$40.900 millones al producto interno bruto (PIB) mundial y respaldaría cerca de 824.000 empleos.

La edición, que se extenderá hasta el 19 de julio, con la gran final que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, será la primera con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México. La ampliación del formato no solo incrementó el número de encuentros, sino también el potencial económico, comercial y mediático del torneo.

Le puede interesar: El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

Un Mundial que moverá miles de millones en la economía global

Solo en Estados Unidos, el impacto estimado alcanza US$30.500 millones en producción económica, US$17.200 millones en aporte al PIB y cerca de 185.000 puestos de trabajo. El tamaño de las economías anfitrionas explica parte de estas proyecciones. De acuerdo con Bank of America Global Research (BofA), Estados Unidos cuenta actualmente con una economía valorada en US$31,9 billones, muy por encima de los US$7,2 billones que registraba cuando organizó el Mundial de 1994.

Las 16 ciudades anfitrionas reúnen una economía conjunta de US$11,1 billones, una población cercana a 128 millones de habitantes y reciben más de 33 millones de visitantes internacionales cada año. Nueva York/Nueva Jersey lidera entre las sedes con un PIB de US$2,4 billones y más de 9,5 millones de turistas internacionales anuales. Le siguen Los Ángeles, con US$1,4 billones, y Dallas y Houston, que superan los US$800.000 millones cada una.

En México, Ciudad de México registra una economía cercana a US$400.000 millones y una población próxima a los 22 millones de habitantes, mientras que Monterrey y Guadalajara sobresalen como polos industriales y manufactureros. En Canadá, Toronto alcanza un PIB de US$400.000 millones y Vancouver de US$200.000 millones.

Los organizadores esperan, además, una exposición sin precedentes. BofA calcula que más de 6.000 millones de personas participarán o interactuarán con el torneo, una cifra equivalente a más del 75% de la población mundial. La asistencia acumulada a los estadios podría llegar a 6,5 millones de espectadores, aunque otras estimaciones sitúan la cifra alrededor de cinco millones de asistentes.

La FIFA apunta a ingresos récord por US$9.000 millones

La FIFA también espera romper todos sus récords financieros. Un informe de S&P Global Market Intelligence proyecta ingresos cercanos a US$9.000 millones para el organismo rector del fútbol mundial, la cifra más alta registrada en la historia de los mundiales.

La principal fuente de recursos seguirá siendo la comercialización de los derechos de televisión y retransmisión. Según las proyecciones, estos aportarán alrededor de US$3.900 millones, es decir, casi la mitad de los ingresos totales previstos para la FIFA. El torneo generaría además unas 6.000 millones de interacciones entre plataformas de televisión y servicios digitales, reflejando la creciente importancia del consumo de contenido deportivo a través de canales digitales.

Los ingresos por boletería también alcanzarán niveles históricos. S&P Global Market Intelligence estima que la venta de entradas superará en US$950 millones los ingresos obtenidos en el Mundial de Qatar 2022 e incluso las previsiones para el Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Lea más: Roaming en el Mundial 2026: cuánto cuesta conectarse en México, EE.UU. y Canadá

Clubes y selecciones recibirán una bolsa histórica de premios

Las ganancias no se limitan a la FIFA. La entidad anunció la distribución de US$355 millones entre los clubes que aporten jugadores a las selecciones nacionales, un aumento del 70% frente a los US$209 millones repartidos tras Qatar 2022.

De ese monto, US$250 millones serán destinados a los clubes con futbolistas convocados para la fase final del torneo. Otros US$100 millones ya fueron asignados a instituciones que cedieron jugadores para las eliminatorias mundialistas, mientras que los US$5 millones restantes financiarán programas de apoyo al fútbol de clubes.

La distribución relacionada con las eliminatorias se calcula sobre 905 partidos clasificatorios disputados en todo el mundo. La compensación estimada ronda los US$2.360 por jugador y por partido. Para la fase final, la FIFA prevé pagos mínimos cercanos a US$5.000 diarios por cada futbolista convocado.

La expansión del torneo explica el aumento de estos recursos. Mientras Qatar 2022 reunió a 837 jugadores pertenecientes a 440 clubes de 51 federaciones nacionales, quienes acumularon 19.086 días de participación, para 2026 se estima la presencia de aproximadamente 1.248 futbolistas.

Las selecciones nacionales también recibirán una bolsa récord cercana a US$900 millones. De ese total, alrededor de US$655 millones se repartirán como premios deportivos y el resto cubrirá gastos de preparación, logística y concentración.

Conozca también: Estos son los partidos más caros y con más audiencia durante el Mundial de Norteamérica 2026, ¿asistirá a alguno?

El campeón del mundo obtendrá US$50 millones, superando ampliamente los US$42 millones que recibió Argentina tras conquistar el título en Qatar. El subcampeón ganará US$33 millones; el tercer lugar recibirá US$29 millones y el cuarto puesto US$27 millones.

Los equipos ubicados entre el quinto y octavo lugar percibirán US$19 millones; del noveno al decimosexto puesto recibirán US$15 millones; entre el puesto 17 y el 32 obtendrán US$11 millones; y las selecciones clasificadas entre los lugares 33 y 48 recibirán US$9 millones. Adicionalmente, cada federación clasificada contará con US$2,5 millones para financiar su preparación previa al torneo.

Con este esquema, incluso las selecciones eliminadas en la fase inicial tendrán garantizados ingresos mínimos de US$10,5 millones, consolidando al Mundial de 2026 como la edición más lucrativa en la historia del fútbol.

No obstante, la Copa del Mundo se desarrollará en medio de un entorno político complejo. La organización conjunta coincide con tensiones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México.

El reporte 2026 World Cup, publicado por Sport Insider, señala que el segundo mandato de Donald Trump ha estado acompañado por disputas arancelarias, medidas de represalia entre los socios norteamericanos y controversias relacionadas con políticas migratorias.

Aun así, la historia demuestra que los beneficios económicos suelen extenderse más allá del torneo. Según BofA, los países anfitriones registraron en promedio un incremento de 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento de su PIB durante el año posterior a la realización de un Mundial.

Una muestra de que, para las ciudades y economías que albergan la competencia, la Copa del Mundo es mucho más que un espectáculo deportivo, pues es uno de los mayores negocios globales del planeta.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos