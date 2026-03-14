Viralidad en TikTok impulsó a estos emprendimientos paisas

Las redes sociales se han convertido en uno de los motores más importantes del comercio digital en el mundo. Lo que antes eran plataformas de interacción personal hoy funcionan como espacios de descubrimiento de productos, investigación de marcas y toma de decisiones de compra.
Medellín no es la excepción, en la capital paisa brillan negocios como restaurantes se han hecho virales por la preparación de sus platos e incluso por las largas filas de clientes.
De acuerdo con estimaciones de la plataforma Clutch, hasta el 87% de las decisiones de compra están influenciadas por contenido que los usuarios ven en plataformas como Instagram y TikTok.
En estos espacios, las recomendaciones de creadores de contenido y microinfluencers, así como las campañas visuales de las marcas, juegan un papel determinante. ¿Cómo se ve el efecto en el Valle de Aburrá? Aquí le contamos algunas historias.
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