Pese al optimismo del gobierno, desde la oposición no creen que esa adición sea suficiente para cubrir la alta demanda que tiene el programa de vivienda. Sin contar con que no seguirán incluidos los subsidios a las viviendas No VIS, que eran principalmente para las familias que empezaban a entrar en la clase media.

La senadora Paloma Valencia sostuvo que esos recursos son insuficientes pues alcanzaría para un total de 75.000 subsidios cuando la demanda sobrepasa los 85.000.

Los cálculos de la parlamentaria se alinean con los del presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quien había compartido desde el primer bimestre del año, cuando las cifras de ventas empezaban a prender alarmas en el sector, que “la única manera de ponerle freno a estas alertas es que el gobierno nacional y el sector privado trabajemos articuladamente para lograr que, a través de la adición presupuestal, se garanticen los $3,3 billones para atender los subsidios de Mi Casa Ya”.